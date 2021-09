Marko Cortés, aspirante único, será líder del PAN hasta 2024

Al cierre de registros ante la Comisión Organizadora Nacional de la Elección a la dirigencia nacional del CEN del PAN (Conecen), el único aspirante que alcanzó las firmas es el actual dirigente nacional, Marko Cortés, y al quedar como candidato único, prácticamente será reelecto en el cargo hasta noviembre de 2024.

Sin embargo, los otros dos aspirantes Adriana Dávila y Gerardo Priego no se registraron debido a que no alcanzaron el número mínimo de firmas requeridas para su candidatura (27 mil) y acusaron que este proceso interno es una simulación para beneficiar a un solo candidato con todos los recursos humanos, económicos y técnicos de la estructura nacional, estatal y municipal, como lo hacía el viejo PRI.

Dijeron que hay una manipulación del padrón de militantes a favor de Cortés Mendoza, y amenazas a funcionarios de quitarles sus empleos. Este 14 de septiembre venció el plazo que determinó la Conecen para registrar candidaturas a la líder nacional y solamente Cortés reunió 110 mil firmas para registrarse para la elección que será el próximo 24 de octubre para presidir el PAN de noviembre de 2021 a noviembre de 2024.

Con esto, a reserva de verificar las firmas, Cortés Mendoza será el líder panista que conduzca el proceso interno para elegir a su candidato presidencial para 2024. Al panista michoacano lo respaldaron con su firma los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; de Chihuahua, Marú Campos; de Guanajuato, Diego Sinhúe Rodríguez; de Querétaro (electo), Mauricio Kuri; y saliente de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, así como alcaldes, diputados y senadores.

"Comisionados y amigos que me acompañan, muchísimas gracias por su atención... y literalmente hagamos todo por cuidar a México, por corregir el rumbo, por hacer que este país siga siendo de libertades, de democracia, donde se vale ser aspiracionista, donde se valga esforzarse para salir adelante y donde el PAN va a ser esa opción para corregir el rumbo", dijo Cortés.