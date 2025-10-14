Martí Batres informa sobre afectaciones por lluvias en unidades médicas del ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, informó que las fuertes lluvias de este fin de semana afectaron 29 unidades médicas en los estados Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

Indicó que de estas 29 unidades afectadas, 15 ya se encuentran en funciones, 13 tienen daños menores, y una unidad, la de Álamo, Veracruz, se inundó completamente, pues el agua alcanzó dos metros de altura.

"Las lluvias afectaron a 29 unidades médicas del ISSSTE en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

"De estas 29 unidades, 15 ya se encuentran funcionando, 13 tienen daños menores, y hay una que se inundó, complemente que es la de Álamo, que ahí fue un daño total, porque la inundación tuvo dos metros de altura prácticamente, pues prácticamente arrasó con todo el equipo que estaba en la unidad".

Martí Batres indicó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que el personal médico de la unidad de Álamos está laborando afuera de la unidad y atendiendo a la población.