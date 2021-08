Marx Arriaga presenta los 2 Libros de Texto que lograron rediseñar

Los únicos dos títulos: Español tercer grado y Español cuarto grado, de 18 Libros de Texto de Gratuitos que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, se había impuesto rediseñar en poco más de dos meses, pero que no logró, fueron presentados la tarde de este lunes en Zacatecas, mediante un foro de discusión, donde también presentó los cuadernos de trabajo para maestros de español y matemáticas, desde preescolar hasta tercero de secundaria, y la colección de libros que hizo la SEP para las bibliotecas públicas de todo el país.

En un foro de maestros y bibliotecarios reunidos en la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de Zacatecas, Arriaga señaló que éste es un día histórico, no sólo por el regreso a clases sino porque "tenemos nuevos materiales educativos elaborados por la SEP" y los calificó como una "ruptura" e "innovación".

Durante la charla que Arriaga moderó y donde alentó temas como la estrategia de rediseño a partir de la colectividad y con base en la experiencia de maestros frente a grupo, el funcionario que en poco más de dos meses emprendió un ambicioso proyecto para rediseñar 18 Libros de Texto Gratuitos, pero únicamente alcanzó a hacer dos, Español tercero y cuarto primaria, dijo que estos dos materiales que han sido polémicos "porque cambiamos el modelo de hacer libros de texto".

Agregó que el mismo libro de texto como está planteando ahora "es una oportunidad para que entre todos volvamos a colocar el libro de texto en el lugar que se merece, pero como parte de la política pública, si no por el trabajo de los profesores frente a grupo, para que se den cuenta de la importancia del libro de texto y de las bibliotecas", señaló el funcionario que dijo que a partir de este lunes y hasta dentro de un mes y medio recorrerá el país haciendo este tipo de foros y repartiendo los libros.

Los cuadernos de español y matemáticas que dio a conocer y que repartió entre los profesores que asistieron dijo que son materiales puntuales para tratar de evaluar el aprendizaje que tuvieron los alumnos en el ciclo anterior.

"Son materiales para la primera semana de clases, van acompañados de un examen inicial, de una evaluación inicial donde el profesor identifica cuáles son los aprendizajes que tiene algún problema el alumno, y después va a su índice y ve las diferentes fichas que tiene y cuáles tendría que ir resolviendo el alumno para resolver los aprendizajes que quedó en deuda el ciclo anterior", dijo Arriaga.

También agregó que será un material gratuito, de un tiraje corto que van a ir repartiendo con las normales y con los profesores "que vengan a estas reuniones, trataremos de ir a todos los estados en el siguiente mes y medio, iremos de la dirección general repartiendo estos materiales que dijo ya están en línea en la página de la Conaliteg".

Durante el foro, Marx Arriaga entregó dos ejemplares de los libros a dos profesores que participaron con sus ilustraciones en los libros rediseñados de Español, pero además hizo la entrega simbólica de los primeros paquetes de 221 colecciones conformadas por 32 libros elaborados por la SEP para donarlas a las 7 mil 464 bibliotecas públicas del país, y que él entregará por distintos estados al mismo tiempo que presenta --con la misma mecánica de foro de discusión-- los únicos dos libros de textos rediseñados que se imprimieron y serán distribuidos en este ciclo.