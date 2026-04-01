Marzo cierra con mil 448 asesinatos en México: SSPC

Mil 448 personas fueron asesinadas durante marzo en el país, lo que representa un aumento de 13.2 por ciento en la incidencia de este delito con respecto a febrero que sumó mil 279 víctimas, en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según el reporte diario, un promedio de 47 víctimas de homicidio doloso se registraron cada día el mes pasado, una más que las 46 de febrero.

En los primeros tres meses de 2026 suman 4 mil 195 asesinatos concentrados en seis estados, esto es un promedio de 47 víctimas al día, de acuerdo con el informe elaborado a partir de los reportes de las fiscalías o procuradurías estatales que presenta una subestimación en sus datos en comparación con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras del conteo diario revelan que los asesinatos aumentaron durante marzo en 14 estados del país, entre los que destaca Guerrero, gobernado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, donde hubo un incremento de 105 por ciento en las víctimas al pasar de 42 en febrero a 82 en marzo.

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En tanto, Tamaulipas registró 17 homicidios, lo que significa un aumento de 88.8 por ciento comparado con febrero cuando se contabilizaron nueve crímenes.

A su vez, la Ciudad de México presentó 66 asesinatos, 16 más con respecto a febrero, lo que implica un incremento de 32 por ciento.

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De acuerdo con el reporte diario, los estados más violentos en marzo son: Guanajuato, 147; Chihuahua, 105; Baja California, Estado de México y Morelos, 95; Guerrero, 82; Veracruz, 79; Sinaloa, 77; Sonora, 71; Oaxaca, 70; Ciudad de México, 66; Michoacán, 60; Jalisco, 59; Colima, 56; Tabasco, 50; Nuevo León, 41; Tamaulipas, 17; Zacatecas, 5.