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Más problemas de salud mental, por los celulares

Por El Universal

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Más problemas de salud mental, por los celulares
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas advirtieron que el diseño de las redes sociales y las plataformas digitales está provocando un aumento en problemas de salud mental, dificultades de aprendizaje y conductas compulsivas entre niños y adolescentes, por lo que llamaron a establecer medidas de protección, como escuelas libres de teléfonos celulares y una mayor regulación de las plataformas digitales.

      En la conferencia matutina, Jonathan Haidt, sicólogo social y profesor de liderazgo de la Universidad de Nueva York, explicó que entre 2010 y 2015 ocurrió un cambio profundo al pasar de una infancia basada en el juego a una centrada en el teléfono celular, fenómeno que, aseguró, ha derivado en un incremento de casos de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, distracción y una menor capacidad de atención y aprendizaje.

      El autor del libro La generación ansiosa recomendó implementar escuelas libres de teléfonos celulares, al considerar que se trata de una medida sencilla, de bajo costo y con resultados comprobados. 

      También propuso elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales, acciones que, dijo, ya han sido adoptadas por gobiernos democráticos de varios países.

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