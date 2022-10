Mastografía, piedra angular de detección temprana de cáncer, afirman especialistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Los estudios de mastografía permiten detectar tumores o quistes que son "invisibles" al tacto mediante la autoexploración, pequeños nódulos o masas que no se pueden sentir al tacto, y diagnóstica el 80% de ellos.

Ana Cristina Arteaga Gómez, especialista adscrita al Servicio de Tumores de Mama del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) "Isidro Espinosa de los Reyes" de la Secretaría de Salud (SSa), dijo que es la piedra angular para el diagnóstico temprano de cáncer de mama, y se recomiendan a mujeres de 40 a 69 años sin signos ni síntomas de la enfermedad.

¿Para qué es la resonancia magnética? La resonancia magnética se utiliza en pacientes con alto riesgo, que en algún momento se colocaron implantes y desarrollaron un tumor, con metástasis axilar, cáncer bilateral de mama o para planear una cirugía.

En 2020, en el INPer se realizaron 733 mastografías y cinco mil 473 ultrasonidos. Y para 2021 se llevaron a cabo mil 140 mastografías y seis mil 651 ultrasonidos; es decir, casi se duplicó la cantidad de esos estudios.

Desinformación retrasa diagnóstico. Arteaga Gómez agregó que la falta de educación y la desinformación son las principales causas del retraso en el diagnóstico de cáncer de mama; las mujeres recurren a remedios caseros y retrasan el tratamiento hasta por un año.

De todos los casos, 70% no tienen una causa definida; 20% es por antecedentes familiares; y 10%, genéticos.

En 2021, el INPer atendió más de mil pacientes con patologías malignas y benignas, y durante la pandemia no se interrumpió la atención integral de mujeres con cáncer de mama o embarazadas que se contagiaron de Covid-19.

Cabe mencionar que el instituto atiende anualmente entre 13 y 15 mujeres jóvenes embarazadas con cáncer, quienes a partir del segundo trimestre del embarazo reciben quimioterapia. Estas pacientes representan 3% de los casos registrados en el INPer por tumores malignos.

¿Cómo reducir el riesgo de padecer cáncer de mama? La especialista dijo que, para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, es necesario que las mujeres tengan un peso corporal adecuado antes de la menopausia, alimentación balanceada y actividad física cuatro veces a la semana por 40 minutos.

Arteaga Gómez señaló que también deben acudir a consulta médica cuando sientan una bolita al tacto y que persista por más de tres meses, realizarse la autoexploración una semana después de la menstruación y, las mujeres que están en la menopausia, una vez al mes cualquier día de la semana.

En México, 25% de los casos de cáncer de mama se diagnostica en etapas tempranas, es la primera causa de muerte en las mujeres. En 2020 se reportaron 2.3 millones de nuevos casos y 685 mil defunciones; una de cada seis mujeres fallece por esta enfermedad en el primer año.