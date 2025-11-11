Mata a su hijo a machetazos durante su cumpleaños en Hidalgo
La comunidad de Ixcatlán en shock por el trágico suceso
PACHUCA, Hgo. (EL UNIVERSAL).- Una agresión ocurrida en la comunidad de Ixcatlán, en el municipio de Huejutla, dejó como saldo la muerte de un joven a manos de su padre, quien le provocó heridas a la altura del cuello con un machete.
Los hechos ocurrieron el domingo pasado. De acuerdo con los reportes de seguridad, el agresor, identificado como Lucio N, hirió de muerte a su hijo Eduardo, de 24 años, luego de que el joven interviniera en una pelea que su padre sostenía con sus hermanos.
Según se dio a conocer, Eduardo festejaba su cumpleaños al momento en que comenzó a escuchar una discusión entre su progenitor y otros familiares.
Al acudir para averiguar lo que ocurría, intervino en el altercado y durante la confrontación, Lucio lo atacó con un machete.
El joven recibió heridas en el cuello que le provocaron la muerte de manera inmediata. En tanto que el agresor se dio a la fuga y, hasta el momento, no ha sido localizado.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía de Investigación acudieron al sitio, donde realizan las diligencias correspondientes. Además, se inició una carpeta de investigación para continuar con el caso.
Lucio es identificado como contratista de jornaleros agrícolas en esa región.
