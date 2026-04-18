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Matan a madre y a su hija en Tabasco

Por El Universal

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Matan a madre y a su hija en Tabasco

Villahermosa, Tabasco.- Una noche de violencia extrema sacudió a la comunidad de la Villa Luis Gil Pérez, en el municipio de Centro el pasado jueves, cuando un ataque directo contra una familia resultó en la muerte de una mujer y una de sus hijas, mientras que otras dos mujeres, también descendientes de la víctima, luchan por su vida.

El ataque ocurrió en el momento en que la familia arribaba en su vehículo particular a su domicilio, cuando fueron atacadas por sujetos armados que abrieron fuego contra ellas de manera indiscriminada.

La agresión dejó un panorama devastador para una sola familia, pues en el lugar perdieron la vida la madre de 33 años y una de sus hijas, de tan solo 15 años.

Otras dos mujeres, identificadas también como hijas de la fallecida, resultaron con lesiones de gravedad por proyectil de arma de fuego.

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Las dos sobrevivientes fueron trasladadas de emergencia bajo pronóstico reservado, en tanto la zona quedó bajo resguardo de las fuerzas de seguridad, mientras los servicios periciales realizaban el levantamiento de los cuerpos de la madre y la adolescente.

La saña del ataque ha causado profunda indignación en la zona, debido a que las cuatro víctimas alcanzadas por las balas pertenecen al mismo núcleo familiar.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar el móvil de esta agresión que ha dejado a una familia fracturada por la violencia.

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