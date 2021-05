Matan a tiros a jefe de la policía en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El director de la Policía Estatal Preventiva, Joel Ernesto Soto, fue asesinado este lunes cuando viajaba en la carretera Benito Juárez, en el tramo de Angostura a Culiacán. En el lugar se contaron más de 150 impactos de armas de fuego.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Pública del estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó del hecho.

"En una cobarde agresión, esta mañana, lamentablemente, perdió la vida el director de la Policía Estatal, Joel Ernesto Soto. Los hechos sobre la carretera Los Mochis-Culiacán. Nuestro más sentido pésame a la familia y a la sociedad sinaloense que ha perdido a un gran hombre", escribió.

Joel Soto, de formación militar, circulaba en un vehículo Sedán blanco, de modelo reciente. Iba solo y sin escoltas para mantener un bajo perfil. Su auto recibió más de 150 impactos, lo cual le impidió repeler la agresión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación por el asesinato del jefe de la Policía Estatal Preventiva, cuyo cuerpo quedó dentro del vehículo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque tuvo lugar durante la mañana del lunes a la altura del kilómetro 85 del tramo de la carretera Benito Juárez, en la jurisdicción del municipio de Salvador Alvarado, cerca de la comunidad de Cerro Gordo.

En el lugar, los peritos en criminalística recogieron decenas de casquillos percutidos calibre .223 y .7.62, los cuales serán cotejados en balística. En imágenes del lugar del crimen se observa al vehículo con decenas de impactos de bala.

A través de un comunicado, se dio a conocer que la carpeta abierta es por homicidio doloso, por lo que peritos e investigadores recopilan datos, evidencias y testimonios para esclarecer la muerte del jefe policiaco. Castañeda Camarillo explicó que el director de la Estatal Preventiva viajaba de retorno a Culiacán para incorporarse a sus actividades, luego de realizar una visita familiar en el norte del estado.

Señaló que sus escoltas oficiales no lo acompañaron, en virtud que el mando policial deseaba bajar el perfil y no llamar la atención, por lo que conducía una unidad particular, pero portaba su arma de cargo y el radio de comunicación, el cual no logró activar.