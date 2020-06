Mauricio Merino renuncia a asamblea de la Conapred

"Con un nudo en la garganta", el académico y columnista Mauricio Merino anunció en la radio que renuncia a la asamblea del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (Conapred), luego de una serie de acontecimientos que han derivado en que el presidente López Obrador considere su desaparición.

El anuncio ocurrió en el programa de Radio Atando Cabos, de Denise Maerker, en Radio Fórmula. La conducción del programa corrió a cargo de Olivia Zerón y Genaro Lozano.

Durante la semana, el Conapred recibió críticas, una de ellas de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, por la invitación al youtuber Chumel Torres a un foro sobre racismo y discriminación.

Luego de la cancelación del foro y la polémica, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera que no sabía de la existencia del Conapred y posteriormente planteó su desaparición.

Luego de rumores, en su mañanera de este viernes, el presidente afirmó que aceptará la renuncia de Mónica Maccise, titular del Consejo y no descartó colocar en el lugar a una mujer indígena.

Ayer jueves por la noche, en un pronunciamiento conjunto, la asamblea respaldó el trabajo de Maccise y llamó a reforzar la institución, en vez de desaparecerla.

Hoy por la tarde, Merino afirmó que el hecho de la invitación a Chumel fue un acto equivocado, pero que ello no justificaba la desaparición de un organismo y desconocer el avance que ha tenido desde hace años.