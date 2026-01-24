Máynez denuncia a Ticketmaster por venta de boletos de BTS

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- Entre quejas y frustración, el viernes se llevó a cabo la preventa de boletos para el concierto de BTS en México, los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, donde cientos de fans del grupo surcoreano evidenciaron fallas en la plataforma de Ticketmaster.

Ante la polémica generada en redes sociales en días previos, donde el fandom ARMY logró que Ocesa publicara una lista de precios oficial, así como un mapa donde se explicó la distribución de cada zona, el incumplimiento de la boletera motivó a que Jorge Álvarez Máynez interpusiera formalmente una demanda ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Por medio de redes sociales, el exdiputado y fanático del K-Pop se quejó por no haber logrado entrar a la preventa, pese a que se acreditó con la membresía exclusiva para fans, por ello en apoyo a las ARMYS, presentó una denuncia ciudadana contra Ticketmaster y Ocesa; "Presentamos una nueva denuncia (en realidad, un alcance a la anterior) ante Profeco por todas las irregularidades y abusos en la venta de boletos de BTS", escribió.

En la foto del expediente, el representante de Movimiento Ciudadano detalló lo ocurrido durante la preventa para fans de BTS y adjuntó una liga electrónica para acceder a la denuncia.

"El 23 de enero a las 9:00 ingresé a la página web de Ticketmaster para acceder a la preventa, sin embargo, el sistema impedía el ingreso a la preventa, señalando que mi membresía no se encontraba registrada o no coincidía con el correo electrónico, lo cual es falso puesto que todo el registro y proceso lo realicé con el mismo correo electrónico. Pasados varios minutos, y tras lograr ingresar a la fila virtual, logré acceder al sistema de venta; sin embargo, los precios no correspondían a los anunciados.", señaló en el documento.

Asimismo, ante la misma problemática durante la venta general de este sábado, Máynez elaboró un instructivo para guiar a las ARMYS a levantar sus denuncias ante la Profeco.