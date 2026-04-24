Mazatlán recibe más de 9 mil turistas en cruceros en tres días
Entre el 20 y 23 de abril, Mazatlán recibió tres cruceros con más de 9 mil turistas internacionales.
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MAZATLÁN, Sin., abril 24 (EL UNIVERSAL).- Del 20 al 23 de abril el puerto de Mazatlán ha recibido a
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más de 9 mil turistas internacionales a bordo de tres embarcaciones navieras, informó la secretaría de Turismo de Sinaloa.
La dependencia estatal detalló que el pasado lunes 20 de abril arribó el "Navigator Of The Seas", con 3 mil 820 pasajeros y mil 253 tripulantes; el martes 21 el "Royal Princess", con 3 mil 560 pasajeros y mil 322 tripulantes, y este jueves 23 llegó el "Brilliant Lady", en su segunda visita al puerto tras haber atracado por primera vez el pasado 15 de abril.
La embarcación, procedente de Puerto Vallarta, llegó con 2 mil 10 pasajeros y mil 157 tripulantes.
La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna señaló que la visita constante de cruceros es el reflejo de la confianza y la preferencia que tienen las navieras internacionales en la Perla del Pacífico.
"Los visitantes vienen a disfrutar lo mejor de Mazatlán, su Malecón, su Centro Histórico, su gastronomía, sus playas espectaculares, sus Pueblos Señoriales, su riqueza cultural y la calidez de su gente", destacó.
Para este sábado se espera la llegada del "Star Princess" y para la semana que siguiente se prevé la visita de cinco embarcaciones, con lo que se cerrará el mes de abril con un total de 20 arribos, más de 74 mil cruceristas y una derrama económica estimada de 118 millones de pesos.
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