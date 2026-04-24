Mazatlán recibe más de 9 mil turistas en cruceros en tres días

MAZATLÁN

, Sin., abril 24 (EL UNIVERSAL).- Del 20 al 23 de abril el puerto deha recibido a

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internacionales a bordo de, informó la secretaría de Turismo de Sinaloa.La dependencia estatal detalló que el pasado lunes 20 de abril arribó el "", cony mil 253 tripulantes; el martes 21 el "", con 3 mil 560 pasajeros y mil 322 tripulantes, y este jueves 23 llegó el "", en sual puerto tras haber atracado por primera vez el pasado 15 de abril.La embarcación, procedente de Puerto Vallarta, llegó cony mil 157 tripulantes.La secretaria de Turismo estatal,señaló que la visita constante de cruceros es el reflejo de lay la preferencia que tienen lasen la Perla del Pacífico."Los visitantes vienen a disfrutar lo mejor de, su, su, su, sus playas espectaculares, sus Pueblos Señoriales, su riqueza cultural y la calidez de su gente", destacó.Para este sábado se espera la llegada del "" y para la semana que siguiente se prevé la visita de, con lo que se cerrará el mes de abril con un total de 20 arribos, más de 74 mil cruceristas y una derrama económica estimada de