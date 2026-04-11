MC justifica voto a favor de "Plan B" de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- Tras el voto a favor de Movimiento Ciudadano (MC) a la reforma electoral denominada Plan B, propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el líder nacional de dicho partido político, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que respaldar la reducción de privilegios a legisladores era lo correcto.

Movimiento Ciudadano justifica respaldo a Plan B

"Porque era lo correcto: Está bien reducir el presupuesto del Senado y los Congresos Locales. El número de regidores en algunos estados es absurdo. Y no veo nada malo en que haya un tope salarial a funcionarios electorales. ¿O cuál de las cosas que se votaron está mal?", comentó el líder emecista.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo Pensando en México del partido naranja, Salomón Chertorivski, dijo que la bancada votó a favor en lo general más no en lo particular, porque durante el debate de esta reforma, legisladores no aceptaron discutir sus reservas.

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Debate y aprobación del Plan B en la Cámara de Diputados

"El Congreso de Baja California, con 25 diputados, tiene un presupuesto de 1,200 millones de pesos, más alto que el de Nuevo León con 42 diputados o el de Veracruz con 50 diputados. El Congreso de Michoacán dispone de 1,500 millones de pesos, casi lo mismo que el de la Ciudad de México. ¿Por qué habría Movimiento Ciudadano de oponerse a un mero ejercicio de racionalidad administrativa?", indicó.

A través de una publicación en la red social X, el excandidato a la Jefatura de Gobierno señaló que el Plan B es una reforma administrativa y no electoral, pues consiste en poner racionalidad financiera a presupuestos "onerosos".

"La coincidencia de la revocación de mandato con la jornada electoral fue eliminada ya: no está a debate. Y por fortuna no hay en esta reforma nada que debilite al INE ya las OPLES. Más aún: Movimiento Ciudadano votó a favor en lo general, NO en lo particular, al no haber el partido en el poder y sus aliados aceptados ni siquiera discutir nuestras reservas", dijo.

El 9 de abril pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Plan B con 343 votos a favor por parte de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano, y 124 en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Ahí votamos en contra, como en contra votamos la primera reforma que envió la presidenta, así como la versión que llegó al Senado, que contenía la coincidencia en el tiempo del proceso de la revocación de mandato. Alternativa somos; porros no", aseguró el emecista.

La reforma quedó aprobada sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República, en otras palabras, sin contemplar modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.

La reforma contempla ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos, en los presupuestos de los congresos locales, así como el establecimiento de límites a las remuneraciones de funcionarios electorales, en apego a los principios de austeridad, paridad de género e igualdad sustantiva.

Entre los principales cambios, se establece que los ayuntamientos tendrán un límite de hasta 15 regidurías, las cuales deberán ser electas bajo los principios de paridad de género vertical y horizontal, así como con perspectiva de género e igualdad sustantiva.