MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

MC promueve reforma a la FGR para garantizar acceso a la justicia

Propuesta de MC incluye reducción de jornada laboral y regulación de plásticos de un solo uso

Por El Universal

Enero 30, 2026 02:12 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- En el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) van a promover una reforma a la Fiscalía General de la República (FGR) para mejorar el acceso a la justicia.

Ese fue uno de los temas prioritarios que establecieron en su agenda, en la reunión plenaria que realizaron hoy.

También impulsarán la reducción inmediata de la jornada laboral a 40 horas, con dos días de descanso.

"Ya no puede haber pretextos por parte de la mayoría de Morena, que lleva siete años sin hacerlo, y ya gobernando y con mayorías en la Cámara, es la reducción de la jornada laboral a 40 horas ahora, y no hasta 2030, y no sin días de descanso. Seguimos haciendo a los mexicanos, no solamente pobres de trabajo, sino pobres de tiempo", manifestó la diputada Laura Ballesteros, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Detalló que otros temas de su agenda serán la regulación de los plásticos de único uso, y la protección al medio ambiente con la ley medioambiental.

Además, crear un Fondo Nacional para las Infancias, y promover salarios dignos.

"Vamos, también, a estar muy pendientes de una reforma para la mejora de los salarios de las y los trabajadores", comentó.

