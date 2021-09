Me desespera el burocratismo en los tres Poderes: AMLO

Al señalar que intervendrá en el caso de un mujer presa que supuestamente sufrió tortura, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que le desespera "el burocratismo" que existe en los tres Poderes.

"Me desespera el burocratismo que desgraciadamente existe en los tres Poderes; en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Y muy lamentablemente en el Poder Judicial", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

El Presidente de México señaló una actitud "demasiado rígida" en el Poder Judicial, en el que no predomina la idea ni la voluntad de hacer justicia.

"Les falta mística a los jueces para hacer justicia. Tanto al interior del gobierno que represento, en lo que es el Poder Ejecutivo, tenemos que seguir insistiendo, buscando que se liberen a personas que injustamente están detenidas o a quienes no han sido sentenciados en años, que por ese hecho deberían obtener su libertad", expresó.

Añadió que envió un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero no ha obtenido respuesta.

"Desafortunadamente se retorcía la ley y había venganzas, escarmientos, entonces era difundirlos, eso viene de tiempo atrás, de cómo fabricaban delitos", señaló ante el gobernador Alejandro Murat.

El Presidente recordó el caso de Rubén Núñez, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a quien dijo le fabricaron el delito de lavado de dinero por estar en contra de "la mal llamada Reforma Educativa".