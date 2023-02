Me llena de orgullo que la ministra Piña no se levantara: AMLO

Al manifestar que "estaba cansada o no quiso pararse", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le dio muchísimo gusto y le llena de orgullo que ayer Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se haya levantado mientras él tomaba su lugar en la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

En conferencia de prensa matutina y sin pregunta de por medio el jefe del Ejecutivo federal señaló que lo hecho por la ministra presidenta del Máximo Tribunal significa que se están llevando a cabo cambios y una transformación. Afirmó que ya no es el tiempo en donde el Presidente es el que le da órdenes a los ministros.

"Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra de la SCJN, pero me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Presidente. Desde luego en la formalidad desde el Porfiriato se hablaba de la división del equilibrio de Poderes, pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo.

"¿Cuándo se había visto que se quedara sentada el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el presidente el que da órdenes a ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de un dictadura, de una tiranía", dijo.

Ayer en su cuenta de Twitter, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas criticó que durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, no todos los asistentes "respetaron" el protocolo de la ceremonia.

Su mensaje, que el vocero presidencial publicó en sus redes sociales, lo acompañó con una fotografía donde se observa a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández sentada, mientras los demás asistentes están de pie.

"En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia".

Al inicio del acto, la ministra presidenta Piña Hernández permaneció sentada mientras el presidente tomaba su lugar en estrado principal en el Teatro de la República. Los demás asistentes aplaudían de pie.

La ceremonia comenzó con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y la ministra presidenta de la SCJN se puso de pie. Tanto al final del discurso del Mandatario como al término de la ceremonia la ministra se puso de pie de acuerdo con el protocolo.