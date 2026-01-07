Medicinas al 100%, hasta el 2029: Birmex

CIUDAD DE MÉXICO.- Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) publicó su Programa institucional 2025-2030 en el Diario Oficial de la Federación, en el que proyecta lograr 100% de cobertura efectiva de abasto de medicamentos, material de curación e insumos para la salud (MMCIS) en las instituciones del Sector Público en 2029.

De acuerdo con el documento, se busca "transformar el modelo operativo de Birmex para que sea capaz de asegurar el abasto de medicamentos, superando las ineficiencias en los procesos de compra y distribución de los mismos.

Birmex plantea el aumento de la cobertura efectiva de medicamentos e insumos en porcentajes que prevé alcanzar: 90% en 2025, 92% en 2026, 95% en 2027, 97% en 2028 y 100% a partir de 2029.

En el sexenio actual, Birmex plantea consolidar el sistema logístico integral de distribución nacional, para garantizar el suministro oportuno de insumos a las instituciones de salud, y optimizar la red de distribución y la operación del servicio "último kilómetro" para asegurar el abasto eficiente de insumos en cada unidad de salud.

El programa también plantea modernizar su infraestructura y equipamiento para aumentar la capacidad de fabricación nacional de vacunas y de medicamentos estratégicos, así como comercializar vacunas y medicamentos esenciales para las instituciones públicas.