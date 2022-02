Médicos me dieron "garantía de terminar sexenio", dice AMLO durante gira en Hidalgo

CUAUTEPEC DE HINOJOSA, Hgo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que después de su cateterismo cardíaco, sus médicos le dieron garantía que puede terminar el sexenio, por ello y porque es partidario de la no reelección, llamó a apurar la transformación del país.

"Ahora que salí de una situación especial de salud, lo único que le pregunté a los médicos es que si me daban garantía para cuánto tiempo, y me dijeron: ´puede usted terminar´, entonces vamos a dejar concluida la obra de transformación, vamos a consumar la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país", expresó al inaugurar en este municipio una sucursal del Banco del Bienestar.

En el lugar, López Obrador también cortó de manera simbólica el listón de 250 sucursales más en el país, además que recordó que a su gobierno ya no le queda mucho tiempo.

"Ya no tenemos mucho tiempo porque ya en el 2024 tiene que haber un cambio, una renovación, yo voy a estar hasta septiembre de ese año y eso si el pueblo lo decide, y si lo permite la naturaleza, la ciencia y el creador, pero yo termino a finales de septiembre de 2024, soy partidario, porque soy demócrata maderista, del sufragio efectivo y de la no reelección.

"Si empezamos con eso de la reelección sintiendo que somos insustituibles y caemos en el necesariato, vamos a regresar a la época de Porfirio Díaz o de Santa Anna, ¡no!, democracia en México y por eso tenemos que apurarnos, aplicarlos, aprovechar bien este tiempo", declaró.

Acompañado por el gobernador priista Omar Fayad; el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval; y su gabinete de Bienestar, el presidente López Obrador pidió ser conscientes de que en México vivimos una etapa nueva caracterizada por la honestidad. "Se acabó la corrupción", mencionó.