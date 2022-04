Megaoperativo en frontera de Coahuila deja 20 "polleros" detenidos

En megaoperativo policíaco, por tierra y aire, en la frontera de Coahuila fueron capturados 20 presuntos "polleros" de los cuales uno o dos de ellos son jefes de bandas de tráfico de inmigrantes y objetivos de los más buscados por la justicia de Estados Unidos, quienes serán entregados a las autoridades del vecino país, anunció en Piedras Negras el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

"Vamos a dar una buena limpiada en la frontera (de traficantes de indocumentados)".

Aunque se reservó la identidad de los detenidos para no entorpecer la investigación, anunció que este jueves arribaron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) a reforzar la vigilancia en los 125 kilómetros de la frontera de Coahuila con Texas.

Refirió que Coahuila mantiene siempre sus operativos en materia de seguridad y, "en los últimos días hemos notado un flujo extraordinario de migrantes".

Además Piedras Negras es la frontera más segura "y vamos a mantenerla así", pues es la tercera ciudad más segura en México.

"Atendiendo también a los derechos humanos y el tema migratorio en lo que compete a la franja fronteriza, hemos implementado un operativo de seguridad en los municipios de Piedras Negras y Acuña", agregó.

Traemos, precisó, un helicóptero, alrededor de 47 unidades y más de 250 elementos en toda la franja fronteriza.

"Además el gobierno del estado va a mandar comprar de 4 a 6 lanchas más que van a estar en el río Bravo y vehículos todo terreno, 20 o 30, para Acuña y Piedras Negras, 10 o 15 para cada municipio".

Vamos a estar trabajando de manera permanente y vamos a dejar a un grupo especial en toda la parte donde cruzan indocumentados, destacó.

Los engañan y los dejan en poblados pequeños

El gobernador apuntó que preocupa el engaño que sufren los migrantes y la intromisión del crimen organizado que "les cobra 5, 6 y hasta 7 mil dólares por cruzar a cada uno".

"También las bandas que se traen a los migrantes desde la frontera sur hasta la frontera norte y los dejan en poblados pequeños".

Pues, añadió, en materia de salud en poblaciones tan chicas se dan condiciones de salud que luego no pueden o no podemos enfrentar con la parte institucional, como cuando llegaron 6 mil o 17 mil haitianos y centroamericanos a ciudad Acuña, señaló.

Riquelme Solís resaltó que el resultado del operativo es que hay 20 detenidos llamados "polleros o pateros" quienes traficaban con personas con la promesa de cruzarlos por el Río Bravo y /o Río Grande para llegar a la Unión Americana.

También, informó que en la víspera la policía estatal rescató a 125 extranjeros, pues lo que se busca es proteger la vida y la integridad de los migrantes, porque a cualquier migrante se le tiene que orientar, apoyar y resolver su situación migratoria.

Coahuila suma esfuerzos con Texas

Refirió que hace una semana se reunió en Austin con el gobernador de Texas, Gregg Abbott, y firmaron un convenio para mantener la seguridad en la frontera.

"Esto es muy delicado por eso vamos a dar una buena limpiada en estos días para detener quienes lucran con la necesidad de los inmigrantes, delito más grave aún que el tráfico de drogas, porque sufren maltrato y viajan hacinados en condiciones infrahumanas", señaló.

"Hay que decirlo que parte de los enfrentamientos que hemos tenido vienen por el tema migratorio ya ni por el tráfico de drogas, y esto es muy delicado porque el tráfico de drogas lo enfrentas como tal, pero los migrantes son seres humanos muy maltratados, abusados, cada uno pierde un dineral por estos delincuentes".

Respecto al operativo conjunto subrayó; "Lo vamos a llevar a cabo diariamente. El compromiso es patrullar vía aérea toda la franja fronteriza y poder establecer rutas sobre los puntos más bajos del río para evitar el cruce de migrantes pero sobre todo el peligro que hay para ellos".

Comentó que la captura de los 20 "polleros" fue posible "porque en los últimos meses hemos puesto las denuncias en su contra".

"Se les investiga desde hace tiempo pero son delincuentes muy escurridizos", aseveró.

El convenio con Texas, expuso, es mantener segura nuestra frontera como se ha hecho con Durango, Nuevo León, Tamaulipas y estados que colindan con Coahuila.

El mandatario coahuilense dejó claro que estas acciones son preventivas y no son contra los migrantes, "aquí somos garantistas de los derechos humanos".

"La gente les apoya les da de comer, pero el flujo extraordinario provoca problemas en salud y seguridad. Si se puede se les ayudará a conseguir trabajo", enfatizó.