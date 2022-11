Menor localizado sin vida en Chimalhuacán no es primo de Lupita

A-AA+

A través de las redes sociales, Marina, tía de Lupita, aclaró que hay una confusión, pues si bien ella es tía política de Carlos Antonio, el menor localizado sin vida en Chimalhuacán, entre él y Lupita, "Calcetitas Rojas" no hay parentesco.

Tras una serie de comentarios negativos, en dónde revictimizan a su sobrina y a su familia, lamentó que haya suposiciones, y señaló que "tal vez sí necesitan conocer a las personas, porque tal vez si mi hermana es así, yo no soy así, les pido de la manera más atenta que rectifiquen", agregó.

Marina pidió "a todos los medios que han publicado que el niño es primo de Lupita que sepan que no tiene nada que ver con Lupita, sólo es mi sobrino, pero solo por parte de mi esposo, no tiene nada que ver con Lupita", apuntó.

Dijo que desconoce de dónde surgió esa confusión, quizá si la vieron con la familia del menor muerto en la Fiscalía General de Justicia mexiquense. "Pero si me ven ahí es porque estoy apoyando a la prima de mi esposo, que es prima mía también, pero no hay ningún lazo entre el niño y Lupita".

Pidió hacer la aclaración pues no quiere que la familia de su esposo sufra lo que la suya, hace cinco años. "Con comentarios negativos porque nadie sabe lo que pasa hasta que lo vive", añadió.

Frida Guerrera, activista y cercana a la familia de Guadalupe Medina, transmitió un mensaje en Twitter, dónde puntualizó que hubo una confusión y llamó a corregirlo. "No sé quién les dio esa información, quién pensó eso, cuando están revictimizando a Lupita y a la familia, porque hay comentarios preocupantes en las notas, dónde dicen que la familia tiene niños para matarlos".

Es importante señalar que fue la propia institución encargada de la investigación quien confirmó el parentesco, debido a que la tía de la mejor hallada en 2017 sin vida en Nezahualcóyotl, participaba en la búsqueda del menor reportado como desaparecido el 9 de noviembre, y localizado sin vida dentro de su casa en Chimalhuacán.