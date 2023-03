Mentiras de AMLO sobre fentanilo no salvan vidas: Chicago Tribune

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El diario Chicago Tribune publicó este miércoles un duro editorial en el que acusa al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de ser un líder "mentiroso y delirante", por sus declaraciones de que "en México no se produce fentanilo". Mentiras que, subrayó, "no salvan vidas".

Junto con el editorial, el medio publica un cartón de Scott Stantis, en el que se muestra a López Obrador, sobre un mapa de México inundado de pastillas de fentanilo mientras él se pregunta: "¿Fentanilo? ¿Cuál fentanilo?".

En lo que a mentiras se refiere, señaló el Tribune, "el comentario de López Obrador está a la altura de la Gran Mentira de Donald Trump de que le robaron las elecciones presidenciales de 2020". La diferencia, remarcó, es que a Trump los estadounidenses lo sacaron de la Casa Blanca en las elecciones de 2020.

"Los célebres cárteles de la droga mexicanos han convertido la producción de fentanilo en una de sus mayores fuentes de ingresos. Una redada realizada en 2021 por el ejército mexicano en un laboratorio de Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa, reveló una operación que producía decenas de millones de pastillas de fentanilo al mes para el cártel de Sinaloa", insiste el medio estadounidense, recordando que el fentanilo es la causa de muerte de más de 70 mil jóvenes al año.

"Tal vez las mentiras de López Obrador sean una forma de desviar la atención del fracaso de su enfoque de ´abrazos, no balazos´ en la lucha contra los cárteles. Después de su elección en 2018, López Obrador prometió a los mexicanos que podría erradicar los cárteles erradicando la pobreza. Puso en marcha una serie de programas sociales destinados a levantar a las masas empobrecidas de su país, con la esperanza de acabar con las causas profundas de la violencia de los cárteles".

Sin embargo, a decir del diario, "la política no ha funcionado en absoluto, y los cárteles han florecido en gran medida sin control. Cada año, la violencia de los cárteles se cobra la vida de miles de mexicanos, muchos de ellos estudiantes, políticos y periodistas. Con López Obrador, la tasa de asesinatos en México se mantiene en niveles casi récord. El número de laboratorios de drogas de los cárteles también se ha disparado con López Obrador".

La violencia, advierte el diario, también afecta a estadounidenses, como se vio en el secuestro de cuatro de ellos en Matamoros el pasado 3 de marzo, dos de los cuales fueron asesinados. También recuerda el caso de la familia LeBarón, con doble nacionalidad, nueve de cuyos miembros fueron asesinados en 2019, incluyendo seis niños.

Para el Tribune, no está claro que la presión del presidente Joe Biden sobre López Obrador esté "calando". No ayuda, añade, el tipo de retórica amenazante como la del senador republicano Lindsey Lohan de querer usar "la furia y el poderío de Estados Unidos contra estos cárteles", y enviar las tropas estadounidenses a México "para destruir los laboratorios de drogas que están envenenando a los estadounidenses".

Esa, advierte el medio, "no es una solución, y sólo va a dar a López Obrador una excusa para evitar cooperar con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles".

En contraste, el Chicago Tribune considera que López Obrador "tiene amplios incentivos para cooperar con la petición de Washington de iniciar una represión dirigida por México contra los cárteles.

"En primer lugar, aunque legalmente no puede optar a otro mandato, es probable que López Obrador quiera asegurar su legado mediante la elección de un sucesor leal en 2024. Mantener lazos antagónicos con la administración Biden no ayudará a esa causa, ya que Estados Unidos ejerce una considerable influencia económica y política en México. Lo último que quiere López Obrador es que el gobierno de Biden apoye a un candidato de la oposición".

Pero, sobre todo, el diario menciona que el mandatario mexicano debería darse cuenta "por fin" de que "tratar a los cárteles con guantes de seda sólo les da licencia para aumentar la producción y el caos. México aún no es un Estado fallido, pero esa es su trayectoria a menos que endurezca drásticamente su tratamiento de los cárteles".

El editorial concluye: "No esperamos que López Obrador rectifique de repente y se convierta en un dechado de veracidad. Pero su negación de la producción de fentanilo en México hace doblemente difícil que Estados Unidos y su país colaboren en la erradicación de los cárteles. Puede que López Obrador esté intentando salvar la cara vendiendo más mentiras, pero desde luego no está salvando vidas".