Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Mesas de trabajo entre CFE y Pemex para resolver cuentas pendientes

Las empresas estatales buscan saldar deudas pendientes para equilibrar sus finanzas

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 02:44 p.m.
A
Mesas de trabajo entre CFE y Pemex para resolver cuentas pendientes

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Los adeudos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan, pero ya se conformaron mesas de trabajo para resolver esa situación, de acuerdo con la Comisión, en una respuesta que compartió a EL UNIVERSAL.

"Con el objetivo de conciliar los saldos entre ambas empresas productivas del Estado, CFE y Pemex integraron mesas de trabajo técnicas y financieras".

"Estos equipos están validando los elementos que conforman los adeudos y verificando las cuentas por cobrar. Una vez concluido este proceso, se definirán los mecanismos de compensación o liquidación correspondientes", informó la CFE.

En los estados financieros de la Comisión, se dan a conocer que las cuentas por cobrar de la empresa eléctrica con la petrolera, los cuales ascienden a 4 mil 300 millones de pesos.

La situación financiera de la empresa eléctrica del Estado es diferente a la de Pemex, consideran expertos.

Por un lado, los adeudos de Pemex con sus proveedores ascienden a más de 500 mil millones de pesos y en cambio, la CFE tiene adeudos con sus contratistas por más de 70 mil millones de pesos.

Para Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía, la falta de pagos de CFE puede empezar a incidir en la parte operativa; sin embargo, reconoció que la situación de la Comisión no está "ni de cerca a la de Pemex".

"La CFE al igual que Pemex debería priorizar la seguridad operativa pagando sus adeudos. La CFE tiene una carga muy pesada porque tiene que sacudirse la herencia que es toda la falta de obras en el sector. Transmisión, generación, y la mala planeación, por ejemplo, de los ciclos combinados de la península. Sacudirse ese letargo que causó Manuel Bartlett y sus malas decisiones", apuntó.

