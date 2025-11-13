logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Fotogalería

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El Buen Fin celebra 15 años con cinco días de ofertas y promociones

Más de 3 mil negocios en SLP participarán con descuentos, meses sin intereses y sorteos especiales

Por Martín Rodríguez

Noviembre 13, 2025 02:09 p.m.
A
El Buen Fin celebra 15 años con cinco días de ofertas y promociones

El Buen Fin llega a su 15 aniversario con una edición ampliada a cinco días, en la que más de tres mil negocios en San Luis Potosí ofrecerán descuentos, promociones y facilidades de pago para incentivar el consumo.

Entre los principales atractivos destacan las compras a meses sin intereses con tarjetas participantes, ofertas en pantallas, smartphones, moda, calzado y productos inmobiliarios, así como descuentos en restaurantes, hoteles y aerolíneas.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará un sorteo especial el próximo 5 de diciembre, en el que los consumidores que paguen con tarjeta podrán participar para ganar premios en efectivo.

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Fernando Díaz de León Hernández, informó que esta edición cuenta también con un dispositivo de seguridad coordinado con autoridades estatales y municipales para garantizar el orden durante los días de promoción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La intención es que el Buen Fin se desarrolle en un ambiente seguro, pues se espera un flujo importante de personas en todos los municipios del estado", señaló.

Con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el programa busca fortalecer la economía local y apoyar a los comercios potosinos tras un año de recuperación económica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Buen Fin celebra 15 años con cinco días de ofertas y promociones
El Buen Fin celebra 15 años con cinco días de ofertas y promociones

El Buen Fin celebra 15 años con cinco días de ofertas y promociones

SLP

Martín Rodríguez

Más de 3 mil negocios en SLP participarán con descuentos, meses sin intereses y sorteos especiales

Gobierno de SLP destina más de 12 mil millones a Pensiones; piden reformar el sistema estatal
Gobierno de SLP destina más de 12 mil millones a Pensiones; piden reformar el sistema estatal

Gobierno de SLP destina más de 12 mil millones a Pensiones; piden reformar el sistema estatal

SLP

Rubén Pacheco

Advierten que el modelo actual es insostenible y requiere cambios urgentes

Teresa Rivera deja Villa de Pozos tras un año de crisis y divisiones
Teresa Rivera deja Villa de Pozos tras un año de crisis y divisiones

Teresa Rivera deja Villa de Pozos tras un año de crisis y divisiones

SLP

Naomi Alfaro

Falta de recursos, conflictos internos y reclamos ciudadanos marcaron la gestión de la primera presidenta concejal del municipio

Torres Sánchez respalda la decisión del Congreso sobre nombramiento de Aradillas
Torres Sánchez respalda la decisión del Congreso sobre nombramiento de Aradillas

Torres Sánchez respalda la decisión del Congreso sobre nombramiento de Aradillas

SLP

Rubén Pacheco

El secretario general de Gobierno consideró correcta la designación de la diputada con licencia como presidenta del Concejo Municipal