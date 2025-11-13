El Buen Fin celebra 15 años con cinco días de ofertas y promociones
Más de 3 mil negocios en SLP participarán con descuentos, meses sin intereses y sorteos especiales
El Buen Fin llega a su 15 aniversario con una edición ampliada a cinco días, en la que más de tres mil negocios en San Luis Potosí ofrecerán descuentos, promociones y facilidades de pago para incentivar el consumo.
Entre los principales atractivos destacan las compras a meses sin intereses con tarjetas participantes, ofertas en pantallas, smartphones, moda, calzado y productos inmobiliarios, así como descuentos en restaurantes, hoteles y aerolíneas.
Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará un sorteo especial el próximo 5 de diciembre, en el que los consumidores que paguen con tarjeta podrán participar para ganar premios en efectivo.
El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Fernando Díaz de León Hernández, informó que esta edición cuenta también con un dispositivo de seguridad coordinado con autoridades estatales y municipales para garantizar el orden durante los días de promoción.
"La intención es que el Buen Fin se desarrolle en un ambiente seguro, pues se espera un flujo importante de personas en todos los municipios del estado", señaló.
Con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el programa busca fortalecer la economía local y apoyar a los comercios potosinos tras un año de recuperación económica.
