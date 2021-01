"Metro lleva 30% de avance en trabajos para reanudar servicio"

La titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, comentó que se encuentra a un 30% la instalación del Puesto Central de Control de Energía emergente (PPC) para las líneas 1, 2 y 3, que se coloca en la macroplaza de Delicias, afuera del edificio que se incendió el pasado 9 de enero.

Indicó que ya se concluyó el montaje de la plataforma con 28 interruptores de alta tensión, y destacó que la rehabilitación de la conexión de los transformadores hacia el PPC presenta un 20% de avance y la operación con los protocolos de seguridad para cada línea también tiene un avance del 20%, y la verificación de los sistemas de control y pilotaje automático se encuentra en curso.

"La línea 4, 5 y 6 está brindando servicio y avanzamos para restablecer la línea 1 el 25 de enero", explicó.

Destacó que hay 200 personas trabajando en cada uno de los tres turnos que están laborando para concluir con la instalación de la PPC.

Sin conclusión, peritaje por incendio: Ernestina Godoy

En relación al incendio registrado en la subestación eléctrica de Buen Tono, el pasado 9 de enero, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, comentó que, como parte de los peritajes, se están desmontando los transformadores y hasta el momento no hay ninguna conclusión.

"Efectivamente la fiscalía tiene la obligación de realizar el peritaje, lo estamos haciendo, está en curso, los peritajes no se dan ni por etapas, ni resultados parciales. Los transformadores se están desmontando en este momento, son estructuras muy grandes, muy pesadas y están frágiles, estamos trabajando, no hay ninguna conclusión, lo vamos a hacer de manera muy responsable y lo daremos a conocer", comentó.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que se montó un equipo especial para revisar la operación de las líneas 4, 5 y 6, que ofrecen un servicio con frecuencias más altas que normalmente hacía, debido a las afectaciones que hubo en el edificio central.

En relación al operativo de apoyo emergente con líneas de transporte RTP, concesionado, Metrobús, Transportes Eléctricos e incluso Metrobús, explicó que se hizo una planeación estratégica de cómo activar una medida emergente de movilidad integrada y se están haciendo ajustes todos los días.

"Sabemos que, evidentemente, es más complejo que sí estuviera funcionando el Metro y ahí a todos los usuarios les pedimos su comprensión en esta circunstancia y decirles que estamos trabajando para que haya toda la cantidad de autobuses que se requieran para que no haya aglomeraciones", dijo.