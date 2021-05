Mexicana gana Miss Universo

Ciudad de México.- La chihuahuense Andrea Meza se convirtió la noche de este domingo en la tercera mexicana en coronarse como Miss Universo, después de Lupita Jones y Ximena Navarrete.

Con el grito de "¡Viva México!" de parte del conductor Mario López, la ingeniera y modelo recibió la corona de manos de la anterior ganadora, Zozibini Tunzi en la edición 69 del certamen que se realizó en el Seminole Hard Rock hotel & casino en Florida.

A la gala llegaron 74 mujeres de las que se eligieron 21 finalistas, después 10 y finalmente cinco. La mexicana se coló entre las cinco finalistas junto a Brasil (Julia Gama), India (Adline Castelino), Perú (Janick Maceta del Castillo) y República Dominicana (Kimberly Jiménez) y fue la primera en contestar la pregunta de los jurados en la que le cuestionaron cómo habría llevado la pandemia.

"No existe una forma correcta de llevar esta situación del Covid-19, sin embargo creo que lo que yo habría hecho sería crear, antes de que todo pasara, una cuarentena, un encierro porque perdimos tantas vidas y no podemos perder más, tenemos que cuidar a nuestra gente, por eso yo hubiera cuidado a ellos desde el principio", respondió en inglés.

A lo largo de las pasarelas, Andrea lució primero un bikini en color amarillo y después un vestido de noche en color rojo como ya es tradición en las misses mexicanas.

Si bien fue la primera en responder las preguntas, supo manejar el nerviosismo y para su última intervención en la que tenía que hablar sobre los estándares de belleza optó por contestar usando su idioma natal.

"Así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos, hoy en día la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, para mí radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor", expresó.

Entre las cinco finalistas del certamen, la concursante de República Dominicana quedó en quinto lugar, India en cuarto, Perú en tercero y Brasil en segundo.

Desde el principio del certamen de belleza parecía que la corona se quedaría este año en el continente americano.