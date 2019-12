México advierte sobre acciones políticas por asedio a embajada en Bolivia

El Gobierno de México advirtió al de Bolivia que si no cesan las acciones de hostigamiento que se llevan a cabo en su embajada y residencia en La Paz, el Estado mexicano emprenderá acciones jurídicas o políticas ante organismos y tribunales internacionales.

A través de la embajada de México en Bolivia, se envió una nota diplomática el pasado 23 de diciembre al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se protestó por la "excesiva" vigilancia al exterior delegación diplomática mexicana.

La autoridad mexicana denunció que además de la vigilancia excesiva alrededor de los locales diplomáticos, la embajada ha identificado que aparatos electrónicos no tripulados, comúnmente destinados a la vigilancia y monitoreo mediante la transmisión y grabación de imágenes y sonido, sobrevuelan de manera frecuente las misiones, lo cual supone una intromisión indebida.

Al detectarse un mayor movimiento de autoridad local a las afueras de la residencia y embajada de México en La Paz, Bolivia, el gobierno mexicano envió una nueva nota al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la cual pidió que cese el hostigamiento, o se tomarán medidas.

"No obstante el envío de la nota diplomática, en el transcurso de las últimas horas de esta misma fecha (24 de diciembre) se ha mantenido –e incluso se percibe que ha incrementado- la presencia de tales elementos de seguridad y aparatos electrónicos en las inmediaciones de la embajada y residencia oficial", se expuso en la nota.

México recordó que con estas acciones, se violenta la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en donde se especifica la protección que el Estado receptor de misiones diplomáticas debe brindar protección.

La autoridad mexicana acreditada en Bolivia pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que se tomen medidas necesarias, para que se acaben los actos de intimidación y hostigamiento, y subsanar omisiones que podrían configurar en hechos internacionalmente ilícitos.

"En ese tenor, la embajada se permite comunicar al honorable Ministerio que, en caso de tales actos y omisiones continúen, el Estado mexicano se reservará el derecho de emprender las acciones jurídicas y/o políticas ante organismos y tribunales internacionales que se estimen necesarios para hacer valer", advirtió.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, denunció que la policía de Bolivia toma fotografías de los diplomáticos en la embajada mexicana en aquel país.

"Así 'cuida' la policía de al personal diplomático de , tomándoles fotografías, cuando incluso están dentro de la Residencia Oficial", escribió. Desde la noche de este martes, el subsecretario denunció que continuaba el asedio de la policía militar boliviana a la sede diplomática.

"Estamos en alerta permanente ante el riesgo de una incursión armada a nuestros inmuebles en La Paz", expresó Reyes Zúñiga a través de redes sociales.

Desde el lunes pasado el gobierno mexicano expresó su preocupación por considerar que había una excesiva presencia de personal de inteligencia y de seguridad que se encontraban vigilando la residencia del embajador, como la representación diplomática de México en Bolivia.

Estas quejas se dan tras la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado mes de noviembre dio asilo político al expresidente boliviano Evo Morales, lo que provocó que las relaciones entre ambos países se vieran afectadas.

El asilo político se le dio al exmandatario boliviano debido a que, tras haberse reelegido por cuarta ocasión, la oposición denunció fraude y tras una jornada de manifestaciones violentas, Morales se vio obligado a renunciar el 12 de noviembre por presión de las fuerzas militares.