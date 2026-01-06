logo pulso
México condena agresión de Estados Unidos contra Venezuela en la OEA

Por El Universal

Enero 06, 2026 08:37 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- El embajador Alejandro Encinas condenó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la agresión del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela para arrestar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ocurrida el pasado sábado 3 de enero de 2025.

"La postura de México es firme, clara e histórica. Para mi país la no intervención en los asuntos internos de otros Estados no solo es un principio constitucional de la política exterior mexicana, sino uno de los que rigen las relaciones entre todas las naciones del mundo", expresó el embajador de México en la OEA.

En su discurso, Encinas destacó que la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cada Estado son los fundamentos del derecho internacional, "sin importar el país o el gobierno del que se trate".

Aseguró que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son negociables ni renunciables, al ser principios jurídicos fundamentales que deben respetarse siempre, sin excepciones.

"La historia nos ha enseñado que solo los pueblos pueden definir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno, así como su modelo económico social, sin presiones externas", afirmó.

Advirtió que los cambios de regímenes por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no son solamente actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han "agudizado los conflictos y vulnerado el tejido social de las naciones".

"La historia de América Latina es contundente: la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera", enfatizó Alejandro Encinas.

De acuerdo con su discurso, la violación de este equilibro pone en riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de los pueblos.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región, amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas", culminó el diplomático.

