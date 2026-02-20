México conmemora Día del Gato 2026 para promover bienestar animal
Tres fechas internacionales reconocen al gato, destacando su cuidado y la lucha contra el maltrato.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Este viernes se celebra a una de las mascotas más misteriosas y mágicas, con la quemillones de personas conviven a diario en el mundo: los gatos.
Conocidos por sus peculiares personalidades, su curiosidad, su manera única de querer y la ocasional mirada de desprecio, los michis son excelentes animales de compañía, pues brindan apoyo emocional, reducen el estrés, la ansiedad y la soledad, y se ha comprobado que incluso pueden mejorar la salud cardiovascular de sus dueños.
Este Día del Gato está dedicado a reconocer la importancia de estos pequeños felinos, promover su salud y bienestar, y concientizar sobre la adopción responsable, el respeto y la lucha contra el maltrato a los gatos.
No obstante, aunque muchos creen que solo existe un día para celebrar a los michis, la realidad es que hay tres fechas internacionales oficiales y cada una tiene un origen particular.
El Día del Gato se conmemora tres veces al año —el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre—, ya que cada ocasión tiene orígenes en diferentes contextos de la cultura pop. Más que estar dedicadas a la celebración de los gatos, son fechas utilizadas para visibilizar los problemas que enfrenta la especia en la sociedad, como el maltrato, el descuido y el abandono.
El 20 de febrero fue instaurado como el Día del Gato en honor a "Socks", mascota del expresidente estadounidense Bill Clinton, quien vivía en la Casa Blanca y hacía apariciones públicas junto al mandatario, convirtiéndose en una figura mediática muy querida.
Socks se convirtió en toda una celebridad, no solo en EU, sino en otros países. Sin embargo, ya que en su etapa adulta padecía de diversas enfermedades, se tomó la decisión de sacrificarlo y falleció el 20 de febrero de 2009.
En memoria suya, la sociedad comenzó a conmemorarlo cada 20 de febrero y eventualmente, se convirtió en el Día del Gato.
Fue la primera fecha dedicada a estos felinos en instaurarse, siendo establecida desde el 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW).
Tiene la finalidad de promover el cuidado de esta especia a nivel mundial, así como la lucha por su respeto y su derecho a la vidalibre de violencia y maltrato.
Es la fecha más conocida a nivel mundial.
Este fue el segundo Día del Gato en proclamarse. Se instauró en 2005 por la activista y experta en el comportamiento de estos animales, Colleen Paige, con el objetivo de promover la adopción de gatos sin hogar y reducir la cantidad de felinos en situación de calle.
Se conmemora principalmente en Estados Unidos, aunque hay otros países que comienzan a adoptarla.
