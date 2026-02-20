México conmemora Día del Gato 2026 para promover bienestar animal

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Este viernes se celebra a una de las mascotas más misteriosas y mágicas, con la que

conviven a diario en el mundo: los gatos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Conocidos por sus, su curiosidad, su manera única de querer y la ocasional mirada de desprecio, los michis son excelentes animales de compañía, pues brindan, reducen el estrés, la ansiedad y la soledad, y se ha comprobado que incluso pueden mejorar la salud cardiovascular de sus dueños.Esteestá dedicado a reconocer la importancia de estos pequeños felinos, promover su salud y bienestar, y concientizar sobre la, el respeto y la lucha contra el maltrato a los gatos.No obstante, aunque muchos creen que solo existe un día para, la realidad es que hayoficiales y cada una tiene unElsetres veces al año —el, ely el—, ya que cada ocasión tiene orígenes en diferentes contextos de la cultura pop. Más que estar dedicadas a la celebración de los gatos, son fechas utilizadas para visibilizar los problemas que enfrenta la especia en la sociedad, como el maltrato, el descuido y el abandono.Elfue instaurado como elen honor a "", mascota del expresidente estadounidense, quien vivía en la Casa Blanca y hacía apariciones públicas junto al mandatario, convirtiéndose en una figura mediática muy querida.se convirtió en toda una celebridad, no solo en EU, sino en otros países. Sin embargo, ya que en su etapa adulta padecía de diversas, se tomó la decisión de sacrificarlo y falleció elde 2009.Ensuya, la sociedad comenzó a conmemorarlo caday eventualmente, se convirtió en elFue la primera fecha dedicada a estos felinos en instaurarse, siendo establecida desde elpor el).Tiene la finalidad de promover el cuidado de esta especia a, así como la lucha por su respeto y suy maltrato.Es laEste fue el segundoen proclamarse. Se instauró enpor la activista y experta en el comportamiento de estos animales,, con el objetivo de promover la adopción dey reducir la cantidad de felinos en situación de calle.Seprincipalmente en, aunque hay otros países que comienzan a adoptarla.