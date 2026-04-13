México critica sacrificio de hipopótamos en Colombia
Hipopótamos en cuenca del río Magdalena superan 160 ejemplares sin depredadores naturales.
A
CULIACÁN, Sin., abril 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México,Ernesto Zazueta Zazueta lamentó que el gobierno de Colombia
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
haya decidido sacrificar al menos 80 hipopótamos que se encuentran en la cuenca del río Magdalena, en lugar de permitir su rescate y reubicación en la India y en México.
Subrayó que a lo largo de tres años, se diseñó una estrategia conjunta con el Ostok Sanctuaty y Greens Zoological Rescue and Rehabilitatión Center para trasladar al menos sesenta de estos ejemplares a la India y diez más a México, para reubicarlos en sitios seguros.
Dio a conocer que el gobierno de Colombia autorizó el sacrificio de al menos 80 hipopótamos que se encuentran en la cuenca del rio Magdalena, de dicho país, pese a que existen opciones humanitarias para evitar sus muertes, por lo que consideró una medida extrema.
Zazueta Zazueta indicó que el proyecto que se presentó con la logística y los protocolos internacionales de rescate y traslados no obtuvo la autorización del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, por lo que a pesar de trabajos realizados por espacio de tres años, no se logró el propósito de salvarlos.
Cito que estos animales que se desarrollaron y crecieron en número en dicha cuenca de Colombia, descienden de cuatro ejemplares introducido en forma ilegal en la década de 1980 y actualmente su número supera los 160, ya que estos no cuentan con depredadores naturales que regulen su proliferación.
El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios reconoció que la reubicación de estos animales implica una fuerte inversión y complejidad logística, pero es una alternativa que vale la pena desarrollar, sin recurrir al sacrificio.
Hizo ver que en un contexto global marcado por la pérdida acelerada de la biodiversidad su organización consideró especialmente grave optar por la eliminación de estos mamíferos marinos, cuando se tienen alternativas para su conservación.
no te pierdas estas noticias
México critica sacrificio de hipopótamos en Colombia
SLP
El Universal
Hipopótamos en cuenca del río Magdalena superan 160 ejemplares sin depredadores naturales.
Condusef señala fraudes bancarios frecuentes en personas mayores
SLP
El Universal
La ingeniería social es el método más común para defraudar a personas de la tercera edad.
Rosa Icela Rodríguez participa en toma de datos biométricos para CURP
SLP
El Universal
La titular de Segob encabezó la actualización de la CURP biométrica para fortalecer derechos ciudadanos.