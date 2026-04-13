México critica sacrificio de hipopótamos en Colombia

CULIACÁN, Sin., abril 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México,

lamentó que el

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haya decidido sacrificar al menos 80 hipopótamos que se encuentran en la cuenca del río Magdalena, en lugar de permitir su rescate y reubicación en la India y en México.Subrayó que a lo largo de, se diseñó unacon ely Greens Zoological Rescue and Rehabilitatión Center para trasladar al menos sesenta de estos ejemplares a la India y diez más a México, para reubicarlos en sitios seguros.Dio a conocer que elautorizó el sacrificio de al menos 80 hipopótamos que se encuentran en la cuenca del rio Magdalena, de dicho país, pese a que existen opciones humanitarias para evitar sus muertes, por lo que consideró unaZazueta Zazueta indicó que el proyecto que se presentó con la logística y los protocolos internacionales de rescate y traslados no obtuvo la autorización delde Colombia, por lo que a pesar de trabajos realizados por espacio de, no se logró el propósito de salvarlos.Cito que estos animales que se desarrollaron y crecieron en número en dicha cuenca de Colombia, descienden deintroducido en forma ilegal en lay actualmente su número supera los 160, ya que estos no cuentan con depredadores naturales que regulen su proliferación.El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios reconoció que la reubicación de estos animales implica una, pero es una alternativa que vale la pena desarrollar, sin recurrir al sacrificio.Hizo ver que en un contexto global marcado por la pérdida acelerada de la biodiversidad su organización consideró especialmente grave optar por la eliminación de estos mamíferos marinos, cuando se tienen alternativas para su conservación.