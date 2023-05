México debe abrir frontera para impulsar economía, propone De Hoyos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Gustavo de Hoyos refirió que el próximo sexenio, México debe construir una alianza con Estados Unidos, porque son aliados y no enemigos, como afirma el gobierno federal actual.

El expresidente de la Coparmex, quien busca una candidatura independiente para competir en la elección por la Presidencia en 2024, señaló que es necesaria la cooperación entre ambos países para resolver los problemas actuales que afectan a nuestro país.

"Tenemos que reconocer que no podemos enfrentar nuestros problemas solos, necesitamos de nuestros vecinos norteamericanos, de nuestros socios y nuestros aliados. Vamos a hacer una gran alianza de migración, de comercio, de inversión, de empleo y de libre tránsito como nunca se ha hecho", aseveró, en un video que compartió en redes sociales, desde Tijuana, Baja California.

Con el muro fronterizo de fondo, el empresario lamentó que por culpa de Morena todo está más caro y peligroso en el país, "y nos quieren hacer pensar que ya no hay de otra. Quieren que nos conformemos con los políticos y los partidos de siempre".

"En la frontera y mirando hacia el futuro comienza el diálogo para hablar de los temas y propuestas que van a incomodar a muchos. Eso no puede ser, ya es hora de un México de ciudadanos gobernado por ciudadanos", comentó.

Dijo que el país "está lleno de mexicanos fregones que ya demuestran a los dos lados de la frontera que cuando tienen oportunidades, no tiene ningún límite", por lo que propone abrir la frontera con Estados Unidos.

Asimismo, resaltó que tenemos que "reparar muchos agravios, pasados y presentes, de inseguridad, falta de empleo, de crímenes que quedan impunes, de mujeres que se quedan sin tratamientos médicos, de niños que no alcanzan una quimioterapia, de padres que no pueden llevar el sustento a sus familias".