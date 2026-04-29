México debe hacer más en la frontera y "hacerlo con rapidez": Hegseth

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Guerra de Estados Unidos,

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del gobierno mexicano en materia de, pero señaló que esos esfuerzos deben "intensificarse" y hacerlo "con rapidez".compareció ante elde la Cámara de Representantes por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán, el 28 de febrero, para debatir la propuesta de presupuesto militar del gobierno para 2027, que elevaría el gasto en defensa a una cifra histórica de 1.5 billones de dólares, reportaron medios estadounidenses.En sumencionó el tema de la. Subrayó que en la actualidad, "el número de cruces ilegales" a Estados Unidos "es de cero".Señaló que la administración de Donald Trump ha, "en parte, organizando, entrenando y equipando unidades específicamente en misiones de defensa fronteriza, incluyendo, marítimas y aéreas, en apoyo a nuestros socios interinstitucionales".Además, dijo, "estamos instando para que nuestrashagan más. Ellos han logrado progresos, pero necesitamos ver más, y". Añadió que "nuestras fronteras no deberían ser la primera línea de defensa de los hogares estadounidenses, debería ser la última".En sudefendió que la lucha contra los cárteles en el"es prioridad. Los días en que estosoperaban libremente en nuestro hemisferio se terminaron".