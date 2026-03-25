México defiende aranceles ante queja de China: Ebrard

CIUDAD DE

, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Ante la queja de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, de que losqueimpuso a productos asiáticos les generande hasta 50%, el secretario de Economía,, dijo que hay afectaciones a la producción nacional por losque dan en dicho país.El Ministerio de Comercio dedijo hoy que el cobro dea productos agrupados en"constituye barreras al comercio y a la inversión", lo que le genera pérdidas porde dólares en los sectores mecánico y eléctrico chinos.Entrevistado en el marco de lade la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (),dijo que se impusieron esosa productos asiáticos, desde el 1 de enero pasado, "porque estimamos que haypara nuestra industria".El funcionario mexicano agregó que, en otras palabras, el piso "está muy disparejo" y con los"empieza a emparejarse".Explicó que ely el Congreso de la Unión llegaron "a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen unmuy grande" los productores asiáticos, lo que genera una variación en los costos.Agregó que se pusieron"porque consideramos que se está buscando ampliar el mercado, con ayuda de su gobierno. Lo mismo los vehículos, son precios abajo de inventario. O sea, vas a quebrar a cualquier empresa, no importa cuál sea, porque tu precio de salida es menor a lo que le cuesta al señor de enfrente abrir su tienda".Dijo que en el comunicado que emitió else dice que no se pueden poner, sin embargo, él "no estaría de acuerdo", porque poner ese cobro "es un derecho quetiene".Ante el hecho de que losse imponen a productos agrupados en esasprovenientes de países con los queno tiene un tratado de libre comercio,añadió que "no tenemos nada contrani contra ningún otro país".Comentó que, por ejemplo, esosse ven en. Losense venden a 150 dólares la tonelada, lo que muestra que hayporque no se podría vender al mismo precio el hecho en el país.El secretario de Economía mexicano dijo que avanzan lasrumbo a la revisión del Tratado entrey Canadá ().Explicó que "vamos a meterle todas las ganas de aquí al. Para que cada país diga si quiere continuar o no quiere continuar. Si sí quieres continuar, en ese momento se hace la revisión".Agregó que ya iniciaron lasformales entreen donde plantearon a la Representación Comercial estadounidense que se eliminen losde hasta 50% almexicano.En torno a dicho tema,dijo: "pensamos que en estaspodamos resolver ese problema. Pero nos fue bien. Podemos ser, razonables".