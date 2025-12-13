logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México entregará casi 250 millones de metros cúbicos de agua a EU

Controversia y tensiones por la entrega de agua de México a EU

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 05:41 p.m.
A
México entregará casi 250 millones de metros cúbicos de agua a EU

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Como parte del acuerdo con Estados Unidos(EU), alusivo al Tratado de Aguas, México tiene la intención de liberar 249 mil 163 millones de metros cúbicos (m3) de agua, cuya entrega se prevé comience el próximo lunes 15 de diciembre.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que había alcanzado un acuerdo con Estados Unidos. "Ambos gobiernos coinciden en la importancia de continuar trabajando de manera cooperativa en el marco del Tratado de Aguas de 1944".

La Cancillería explicó que no ha cometido violaciones al contenido del documento, el cual dice que ambos países deben entregar agua al río Bravo, e, inclusive, ante la sequía, ha hecho entregas adicionales considerando la disponibilidad y la infraestructura, y sin afectar el consumo agrícola ni humano de la frontera.

De acuerdo con la SRE, esperan acabar con dicha entrega de agua el próximo sábado 31 de enero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El pasado lunes, el presidente estadounidense Donald Trump amagó con imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos importados bajo el argumento de que afectaba a los cultivos y el ganado de EU.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el martes que iba a celebrarse una reunión con autoridades estadounidenses con el fin de llegar a un entendimiento y un día después rechazó renegociar este tratado.

Cabe mencionar que el punto de acuerdo se alcanzó en el 203 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, las cuales, a partir del regreso de Trump a la Casa Blanca, ha sido tensa a causa de diferentes temas como el crimen organizado, el fentanilo, la migración, entre otros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México entregará casi 250 millones de metros cúbicos de agua a EU
México entregará casi 250 millones de metros cúbicos de agua a EU

México entregará casi 250 millones de metros cúbicos de agua a EU

SLP

El Universal

Controversia y tensiones por la entrega de agua de México a EU

César Duarte comparece ante jueza por lavado de dinero en el Altiplano
César Duarte comparece ante jueza por lavado de dinero en el Altiplano

César Duarte comparece ante jueza por lavado de dinero en el Altiplano

SLP

El Universal

La jueza determinará si lo vincula por operaciones ilícitas

Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango
Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango

Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango

SLP

El Universal

Realizó una gira de trabajo por el municipio de Guadalupe y Calvo

Gripe H3N2: ¿Qué vacunas protegen contra la supergripe?
Gripe H3N2: ¿Qué vacunas protegen contra la supergripe?

Gripe H3N2: ¿Qué vacunas protegen contra la "supergripe"?

SLP

El Universal

Detalles de la campaña de vacunación y recomendaciones para la población