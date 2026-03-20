México envía barco con ayuda humanitaria a Cuba desde Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

informó que hoy parte un

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para Cuba, en colaboración con ely la solidaridad de los mexicanos. Señaló que todavía busca enviar combustible sin tener afectaciones económicas por parte de Estados Unidos.Durante lade este viernes 20 de marzo desde, la mandataria lamentó que Cuba ha vivido unpor años que ha evitado que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos."Nosotros defendemos siempre la, es el propioquien debe decidir cómo gobernar sin intervención extranjera y en todo caso están los organismos multilaterales comofrente a cualquier solicitud de apoyo para distintos temas a Cuba. En este momento Estados Unidos ha hecho un aislamiento relacionado con la llegada de combustibles a la isla de Cuba", explicó.Señaló que México ha impulsado la, por lo que este viernes saldrá un barco de la(Semar) y destacó la participación de organizaciones, quienes también brindarán apoyo al salir del, Yucatán."Hoy sale otro barco dea la isla de Cuba por parte del Gobierno de México que brinda tanto apoyo que hemos desarrollado el gobierno como de laque se ha llevado ay que va a partir un barco de la Secretaría Marina. Vamos a seguir apoyando al"."(...) Unva a salir a Cuba, laestá buscando que tengan todos los permisos y todas laspara que puedan partir y llevar su propia solidaridad a la isla", refirió.