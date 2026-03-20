México envía barco con ayuda humanitaria a Cuba desde Yucatán
México busca permisos para enviar combustible sin afectar relaciones con Estados Unidos.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo informó que hoy parte un barco con ayuda humanitaria
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para Cuba, en colaboración con el Gobierno Federal y la solidaridad de los mexicanos. Señaló que todavía busca enviar combustible sin tener afectaciones económicas por parte de Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, la mandataria lamentó que Cuba ha vivido un bloqueo económico por años que ha evitado que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos.
"Nosotros defendemos siempre la autodeterminación de los pueblos, es el propio pueblo de Cuba quien debe decidir cómo gobernar sin intervención extranjera y en todo caso están los organismos multilaterales como Naciones Unidas frente a cualquier solicitud de apoyo para distintos temas a Cuba. En este momento Estados Unidos ha hecho un aislamiento relacionado con la llegada de combustibles a la isla de Cuba", explicó.
Señaló que México ha impulsado la ayuda humanitaria, por lo que este viernes saldrá un barco de la Secretaría de Marina (Semar) y destacó la participación de organizaciones, quienes también brindarán apoyo al salir del Puerto de Progreso, Yucatán.
"Hoy sale otro barco de ayuda humanitaria a la isla de Cuba por parte del Gobierno de México que brinda tanto apoyo que hemos desarrollado el gobierno como de la solidaridad del pueblo mexicano que se ha llevado a Veracruz y que va a partir un barco de la Secretaría Marina. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba".
"(...) Un grupo internacional va a salir a Cuba, la Secretaría de Marina está buscando que tengan todos los permisos y todas las condiciones de seguridad para que puedan partir y llevar su propia solidaridad a la isla", refirió.
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