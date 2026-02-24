México envía segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba
Los buques Papalopan y Huasteco partieron del puerto de Veracruz con ayuda humanitaria.
Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La cancillería de México anunció este martes el envío de un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, con cerca de 1.200 toneladas de alimentos, en medio de la crisis económica que vive la isla agudizada por el bloqueo energético de Estados Unidos.
México envía ayuda humanitaria a Cuba
"Este martes zarparon del puerto de Veracruz los Buques de Apoyo Logístico Papalopan y Huasteco con un total de 1.193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba", afirmó el comunicado mexicano. EFE
Detalles del envío y contexto
El paquete de ayuda humanitaria representa un esfuerzo de México para apoyar a la población cubana afectada por la crisis económica y el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que ha limitado el acceso a recursos esenciales.
