México espera confirmación oficial de visita del Papa León XIV
En diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum invitó personalmente al Papa León XIV.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).-Rosa Icela Rodríguez , titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que esperan los tiempos de El Vaticano
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para una posible visita del Papa León XIV a México.
En la conferencia mañanera de este viernes 17 de abril en Palacio Nacional, en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación mencionó que sí ha habido información "pero no es oficial".
"Queremos respetar los canales oficiales con el nuncio apostólico, con la propia junta del Episcopado, en fin, de la iglesia católica. Esperamos que sí, esperamos sus tiempos, ellos son los que tendrían que decir en todo caso allá en El Vaticano si habría alguna fecha tentativa.
"Yo soy muy respetuosa con la parte diplomática, siempre con la Cancillería, entonces esperamos que lo que se vaya a decir que surja de aquel lado", apuntó.
En diciembre del año pasado, la presidenta de México conversó por teléfono con el papa León XIV y le reiteró su invitación para que visite el país.
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