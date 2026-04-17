México espera confirmación oficial de visita del Papa León XIV

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).-

, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que esperan los tiempos de

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para una posible visita del Papa León XIV a México.En lade este viernesen, en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación mencionó que sí ha habido información "pero no es oficial"."Queremos respetar los canales oficiales con el, con la propia, en fin, de la iglesia católica. Esperamos que sí, esperamos sus tiempos, ellos son los que tendrían que decir en todo caso allá ensi habría alguna fecha tentativa."Yo soy muy respetuosa con la parte diplomática, siempre con la, entonces esperamos que lo que se vaya a decir que surja de aquel lado", apuntó.Endel año pasado, laconversó por teléfono con el papa León XIV y le reiteró su invitación para que visite el país.