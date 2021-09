México no es un país de proyectos, es un país de maquetas: Brozo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- Luego de sortear un bloqueo de dos horas (o días), Brozo llegó con Carlos Loret de Mola al "país de las maquetas", donde discutieron ampliamente sobre los primeros tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en particular, del "verano de terror" que tuvo que atravesar.

El columnista de EL UNIVERSAL y Brozo vuelven a lanzar un video en la plataforma Latinus.

En un recorrido hecho por este país, donde pasaron por el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Zócalo capitalino con su réplica del Templo Mayor, el payaso explicó que en este lugar no hay consecuencias, proyectos o hechos, sólo palabras y maquetas.

"Somos el país de las maquetas, o sea, no hay proyectos, no hay consecuencias de las cosas, todo es maqueta... todo lo que no será, lo que no se pudo realizar, son maquetas", señaló.

"A mitad del camino, lo que tenemos es un país de maqueta", agregó Loret, quien, de paso, mencionó el "verano de terror" que vivió el presidente López Obrador este año.

Éste, según explicó, comenzó desde que se cayó un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, seguido por la derrota de su partido en la capital.

"No le sale lo de (la ampliación de mandato del ministro Arturo) Zaldívar, se le despedaza el Tribunal Electoral Federal, mantiene su pleito con el INE, no le sale lo de (Emilio) Lozoya, inventa todo un asunto contra (Ricardo) Anaya, se le cae por ridículo y empiezas a ver una falta y falta y falta de operación de un gobierno que fracasa", refirió.

A lo anterior, dijo, se le agrega la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación y la llegada de Adán Augusto López a dicha dependencia, con lo que parece que la "cosecha de floreros" no ha parado en el gabinete federal.

"Entonces tú dices 'bueno, a ¿Quién tengo que reclamarle? ¿A la secretaria de Economía, al secretario de tal, al director de tal?' No, todos obedecen las órdenes de Andrés, entonces a final de cuentas con quien tenemos que ver es directamente con Andrés, con el dueño del circo", apuntó Brozo.