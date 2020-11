México pide tomar con cautela avances de vacuna contra la covid-19

Autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno de México pidieron este lunes "tomar con cautela" las noticias de avances sobre ensayos clínicos de vacunas contra la covid-19.



Este lunes, la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech reportaron que los estudios de su vacuna contra la covid-19 muestran una eficacia superior al 90 % en los participantes sin evidencias previas de infección.



"Es una noticia alentadora pero hay que tomarla con cautela", dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell.



"Todos quisiéramos saber buenas noticias, que quede claro, no es pesimismo, pero tenemos que ser mesurados", añadió.



El funcionario recordó que "no basta con el análisis preliminar, se tiene que completar todo el estudio".



Dijo que la información que se tiene solo es a través de una comunicación de prensa "y necesitamos verla plasmada en un publicación científica, revisada y que haya pasado los estándares de calidad de la información científica".



Explicó que "no porque salga una buena noticia eso debe acelerar el proceso de análisis que tendrá que seguir en México".



Pfizer y BioNTech señalaron que el citado nivel de eficacia se había logrado siete días después de la segunda dosis, es decir 28 días después del inicio de la vacunación, que tiene dos dosis, aunque ambas compañías advierten de que la eficacia final podría variar a medida que avance el estudio, según un comunicado conjunto.



Las firmas añadieron que en esta fase tres del estudio no se ha reportado ningún problema de seguridad, por lo que el organismo independiente que supervisa los ensayos ha recomendado recoger información adicional, que será analizada con las autoridades reguladoras.



Este lunes, México reportó 198 nuevos decesos debido a la pandemia de la covid-19, con lo que el número de víctimas fatales subió a 95.225 en el país, informaron las autoridades de la Secretaría de Salud.



Además, en las últimas 24 horas se registraron 4.960 nuevos contagios, para un total de 972.785 casos confirmados.



Con estos datos, México es el décimo país con más contagios y el cuarto con más fallecidos absolutos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.