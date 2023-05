México presentará "amicus curiae" contra "ley racista", afirma Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard afirmó que por medio la figura "amicus curiae" México prepara una estrategia legal en contra de la Ley contra inmigrantes indocumentados aprobada por el Congreso de Florida, porque la nueva norma tiene un aspecto racista.

"Estuve con ellos (trabajadores agrícolas) en Florida que están preocupados por las leyes, son leyes claramente racistas, que invaden la esfera de los derechos fundamentales de las personas y entonces la instrucción que tengo es que México prepare la defensa jurídica, caso por caso, y también la impugnación al aspecto racista de la ley".

En entrevista, al salir de Palacio Nacional donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la entrega de cartas credenciales de 7 embajadores de diversos países en México, el Canciller señaló que una ley contra las personas migrantes o en movilidad laboral lleva al racismo, porque la forma de ubicarlos es cómo hablan o como son.

Recordó que el gobierno Mexicano no podría impugnar directamente la nueva legislación en Florida, pero esta podría ser controvertida por ciudadanos americanos y tenemos 38 millones de ciudadanos norteamericanos que son de origen mexicano.

"No va a faltar quien dentro de los 38 millones presente esa denuncia, esa demanda, y en su momento México puede concurrir como 'amicus curiae', cuando tú presentas amistosamente un argumento, pero no sería indispensable, pero si la comunidad mexicana en Estados Unidos lo puede hacer".

Luego del llamado de la mañana de este jueves del presidente López Obrador a mexicanos y latinos a no votar por el gobernador de Florida Ron DeSantis, el encargado de la diplomacia mexicana confió en que no escale el conflicto.

"Espero que no, pero la verdad es que lo que defiende el Presidente es el sentido común, no pretendemos ir más allá de eso, el sentido común es tomar en cuenta cuál es la posición de cada de los que se va a presentando allá (aspirantes), respecto a nuestro país y nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos", dijo.