México produce café, tomate y amapola con mano de obra infantil

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Departamento del Trabajo de Estados Unidos reveló que niños mexicanos son explotados laboralmente en México en 15 bienes como son el cultivo y cosecha de café, chile, tomate, cebolla, berenjena, pepino, ejote y hasta amapola.

Durante el foro "El trabajo infantil y trabajo forzoso en México, desde las perspectivas del Gobierno de Estados Unidos y del Gobierno Mexicano" que organizó el Senado, se destacaron los esfuerzos del gobierno mexicano, pero a pesar de ello prevalecen prácticas de explotación del trabajo infantil que involucran al menos a 3.5 millones de menores.

Mano de obra infantil para cultivo y cosecha

Claudia Guidi, consejera de la dirección de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento del Trabajo del Gobierno de Estados Unidos, expuso que esta lista de 15 productos y bienes busca ser un punto de partida para que el gobierno mexicano realice acciones contra estos abusos, incluidos el trabajo forzado.

"Por ejemplo, en México se utiliza mano de obra infantil para cultivo y cosecha de café, berenjena, melón, cebolla, ejote, caña de azúcar, cría de ganado, producción de artículos de cuero, pornografía infantil, así como trabajo forzado en cultivo de chile y tomate", indicó ante especialistas y funcionarios mexicanos y estadunidenses.

Reconoció que México registró un avance moderado, porque cumple con "la línea de base de protecciones mínimamente aceptable contra el trabajo infantil" e hizo cambios de acuerdo con recomendaciones del año pasado.

De esta manera, se aumentaron las inspecciones laborales, se fortalecieron los informes sobre protección de la niñez migrante y refugiada, y se implementó el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, así como las transferencias de apoyos económicos a través de las becas Benito Juárez.

Sin embargo, consideró que se requiere incrementar los inspectores laborales, fortalecer el acceso a la seguridad social, y aumentar los sistemas de protección de este sector para atender los orígenes del trabajo forzoso.

Mary C. Ellison, representante de la embajada de Estados Unidos en México, dijo que, en colaboración con México y Canadá, trabajan para eliminar el trabajo forzoso e infantil, promover el trabajo digno y proteger el interés superior de la niñez.

En tanto, Juan Trejo Magos, subdirector de Diseño Conceptual y Validación de Estadísticas de Empleo, dijo que en 2019 la población de cinco a 17 años ascendió a 28.5 millones de personas, de esa cifra, 7.1 por ciento estaba en alguna ocupación no permitida, mientras que 2.6 por ciento, en actividades peligrosas. Omar Estefan, director general de Previsión Social, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo que la aprobación de reformas para garantizar mejores condiciones laborales a los padres y madres, tienen un impacto favorable al interior de los núcleos familiares.

La senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, alertó que, derivado de la pandemia, cerca de dos millones de menores se sumaron al trabajo infantil en nuestro país, para ayudar al ingreso económico familiar.

Refirió que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es el segundo país de esa región con mayor prevalencia en este tipo de trabajo, y cerca de cuatro millones de infantes no asisten a la escuela, por lo que no ejercen su derecho a la educación.

Agregó que, 30 por ciento de menores que realizan alguna actividad productiva no recibe algún salario, pero ayudan a sus familias, para satisfacer sus necesidades básicas y para poder pagar su escuela.