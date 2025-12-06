logo pulso
México registra 225 asesinatos en los primeros días de diciembre

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa sobre los alarmantes números de homicidios en el país.

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 06:37 p.m.
A
México registra 225 asesinatos en los primeros días de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Diciembre de 2025 arrancó con 225 asesinatos en el país durante los primeros cinco días, esto es un promedio de 45 víctimas diarias, en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al momento, el miércoles pasado se mantiene como el día más violento del mes con 60 víctimas de homicidio doloso, seguido del 1 de diciembre, 44; 5 de diciembre, 42; 2 de diciembre, 41, 4 de diciembre, 38.

Los estados con más asesinatos del 1 al 5 de diciembre, son Guanajuato, 29; Veracruz, 17; Estado de México, 15; Sinaloa, 14; Guerrero, 13; Chihuahua, 13; Baja California, 12; Sonora 12; Nuevo León 11; Michoacán 8, según el reporte diario de Víctimas Reportadas por Delito de Homicidio, que presenta una subestimación con respecto a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La mayoría de los estados con más muertes intencionales en dicho periodo, son gobernados por el partido Morena, como Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Michoacán.

Aunque el gabinete de seguridad federal presume que los homicidios dolosos disminuyeron 37% de septiembre de 2024 a octubre de 2025, es de destacar que no se están contabilizando los asesinatos derivados de los enfrentamientos entre grupos criminales.

Y es que se detectó que las organizaciones delictivas se llevan a sus elementos caídos en combate, sin que estos puedan ser contabilizados por las autoridades y mucho menos incluidos en los registros oficiales.

Hasta noviembre pasado suman 17 mil 139 víctimas de homicidio doloso en el país, de acuerdo con el informe estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, expertos y organizaciones de la sociedad civil cuestionan una posible manipulación de las cifras, pues mientras los asesinatos disminuyen, los desaparecidos aumentan.

