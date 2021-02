México tiene el primer presidente honesto y decente en muchos años: Alberto Fernández

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que por fin México tiene un Presidente que merecen los mexicanos, con valores morales y éticos, pero además honesto y decente.

"Cuando recién les comenté que a un líder europeo le comenté que México tiene un Presidente como merecen los mexicanos, voy a confesarles algo más, que no creí oportuno decirlo, pero después de escucharlo, creo oportuno decirlo: México tiene el primer presidente honesto y decente en muchos años".

Al participar en la conferencia "mañanera" que dijo son un hito en América Latina, el presidente Fernández destacó que no solo comparte ideales con el mandatario mexicano, sino el apoyo a los refugiados de todo el mundo.

El Mandatario argentino destacó la ayuda de México en el golpe de Estado en Bolivia donde se dispuso un avión mexicano para rescatar al ex presidente Evo Morales "de las garras de sus asesinos, y si Evo está vivo e en gran medida por lo que aquel día decidió don Andrés Manuel López Obrador".

Señaló que es muy reconfortante estar en el México de Andrés Manuel López Obrador, que a la vista del mundo es otro México.

Destacó que México y Argentina deben unir esfuerzos en la región y expresó que su país acompañara el esfuerzo mexicano para la universalización de las vacunas contra el Covid-19.