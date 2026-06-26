México y España, unidos

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió al rey Felipe VI de España en Palacio Nacional, en una reunión que marca un nuevo capítulo en una relación bilateral que durante los últimos años estuvo marcada por diferencias diplomáticas en torno a la memoria histórica de la Conquista y el reconocimiento a los pueblos originarios.

La visita de Felipe VI representa el regreso de un monarca español a territorio mexicano, siete años después de la última estancia del jefe de Estado español, quien acudió el 1 de diciembre de 2018 a la ceremonia de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.

La Presidenta informó que tras su reunión con el rey Felipe VI coincidieron en fortalecer la relación bilateral "en beneficio de nuestras naciones".

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió que el encuentro fue "cordial".

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"En Palacio Nacional tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España", publicó.

"Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones", agregó.

De acuerdo con el gobierno de México, la visita comenzó con una ceremonia oficial de bienvenida realizada en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, donde se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España. Posteriormente se efectuó la fotografía oficial del encuentro.

La reunión privada que se dio en el despacho principal de la Mandataria se prolongó por una hora con 20 minutos. Al finalizar, Sheinbaum —quien acudió a Barcelona a finales de abril para reunirse con su homólogo español Pedro Sánchez— despidió al rey de España hasta su camioneta, la cual estaba estacionada a un costado de las instalaciones del Fan Fest.

Posterior, el rey de España partió al Aeropuerto Internacional de la CDMXpara dirigirse a Guadalajara, ya que este viernes acudirá al partido de España contra Uruguay en el marco del Mundial.