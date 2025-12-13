logo pulso
México y EU llegan a acuerdo por agua

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- Luego de varios días de diálogo, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para fortalecer la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), subrayó que no ha incurrido en violación alguna a sus disposiciones y mencionó que en un periodo marcado por "una sequía extraordinaria y sin precedentes" que ha afectado a usuarios de ambos países, México ha realizado entregas adicionales.

Esto, "siempre dentro del marco del Tratado, la disponibilidad hidrológica y de los limites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera".

Se destacó que México tiene la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas esperadas para iniciar en la semana del 15 de diciembre.

Se revisó también una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, "incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944": "Los dos gobiernos tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026".

