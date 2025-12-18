logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México y UE abordan tráfico de armas y desapariciones en diálogo de alto nivel

La cooperación internacional es clave en la lucha contra la tortura y desapariciones

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 08:37 p.m.
A
México y UE abordan tráfico de armas y desapariciones en diálogo de alto nivel

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- México y la Unión Europea celebraron el XIII Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos en el que abordaron retos globales como derechos humanos, tráfico de armas, desapariciones y tortura.

En el marco de la visita a México de la representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, Kajsa Ollongren, se destacó la relación bilateral y reafirmaron la alianza en la promoción y protección de los derechos humanos.

También revisaron derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente; protección de personas defensoras y periodistas; migración; lucha contra la violencia de género; fortalecimiento del Estado de derecho; y regulación de tecnologías emergentes, incluida la Inteligencia Artificial.

"México y la Unión Europea coincidieron en que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y sostenible, así como para promover políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, conforme a estándares internacionales y mejores prácticas", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El encuentro fue copresidido por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez.

México y la Unión Europea reiteraron su determinación de continuar colaborando de manera estrecha en los foros multilaterales, con miras a la consolidación del sistema internacional de derechos humanos en el marco de los desafíos actuales.

La celebración del XIII Diálogo de Alto Nivel, agregó la SRE, confirma la solidez de la relación entre México y la Unión Europea: "Y renueva su voluntad de seguir impulsando, a través de una cooperación estratégica y basada en valores compartidos, sociedades más justas, igualitarias, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México y UE abordan tráfico de armas y desapariciones en diálogo de alto nivel
México y UE abordan tráfico de armas y desapariciones en diálogo de alto nivel

México y UE abordan tráfico de armas y desapariciones en diálogo de alto nivel

SLP

El Universal

La cooperación internacional es clave en la lucha contra la tortura y desapariciones

Lista de alimentos permitidos al ingresar a México
Lista de alimentos permitidos al ingresar a México

Lista de alimentos permitidos al ingresar a México

SLP

El Universal

Descubre qué alimentos puedes llevar contigo al ingresar a México y las regulaciones de control sanitario en fronteras.

Raúl Rocha Cantú enfrenta orden de aprehensión por tráfico ilícito
Raúl Rocha Cantú enfrenta orden de aprehensión por tráfico ilícito

Raúl Rocha Cantú enfrenta orden de aprehensión por tráfico ilícito

SLP

El Universal

La FGR se compromete a seguir el debido proceso en la investigación de Raúl Rocha Cantú por tráfico ilícito.

Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025
Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025

Los villancicos modernos que marcan tendencia en Navidad 2025

SLP

El Universal

Sumérgete en el espíritu navideño con los villancicos modernos más destacados de la temporada de Navidad 2025