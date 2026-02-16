"Mi compromiso, con los queretanos"
Ciudad de México.- Felipe Fernando Macías Olvera, alcalde de Querétaro, no descarta buscar la candidatura del Partido Acción Nacional rumbo a la gubernatura del estado en las elecciones del próximo año, pero deja la decisión al gobernador, Mauricio Kuri.
En entrevista, el panista afirma que su primer compromiso es con los queretanos y con el ejercicio de hacer un buen gobierno; en segundo lugar, está su compromiso con el Partido Acción Nacional.
"La verdad es que tengo el gran honor de que el gobernador ha dicho que soy una de sus cartas rumbo a la candidatura a la gubernatura, y claro que yo correspondo a esa consideración que me hace el gobernador, le agradezco, la correspondo trabajando todos los días con gobernar bien la ciudad de Querétaro.
"Él lo ha comentado muchas veces: la mejor carta de presentación que un político puede tener es que la tarea que se le encomienda quede cumplida. Por eso no me distraigo en encuestas, en temas de campañas, ni electorales, sino en dar resultados. Y mi futuro político depende del gobernador Kuri.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El alcalde también destaca los logros en materia de seguridad e inversión dentro del municipio. "Por un lado, está el tema de no permitir que la delincuencia organizada llegue, primero, a la policía y, también, a los trabajadores del municipio. Por eso diseñamos mecanismos de controles de confianza y evaluación de desempeño que medimos cada seis meses.
no te pierdas estas noticias
Vinculan a proceso a 30 del cártel de los Salazar en Querétaro
El Universal
Cateos simultáneos permitieron la detención de integrantes del cártel y aseguramiento de armas y drogas.
Came activa tercera contingencia ambiental por ozono en Valle de México
EFE
Se establecen recomendaciones para evitar actividades al aire libre y posibles restricciones en circulación vehicular e industrias, según el monitoreo de la calidad del aire.
Sheinbaum anuncia incentivo fiscal para cine mexicano en Palacio Nacional
El Universal
Proyectos con al menos 70% de proveeduría nacional podrán acceder a apoyos con montos mínimos de inversión.