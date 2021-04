Mi hija sí está en la encuesta para candidatura en Guerrero: Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio confirmó que su hija, Evelyn Salgado Pineda está incluida en la encuesta que la dirigencia nacional de Morena anunció para elegir a su sustituto en la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

En entrevista en Chilpancingo, Salgado Macedonio negó que su hija haya sido su propuesta para sustituirlo.

Afirmó que fue la Comisión Nacional de Elecciones de Morena quien decidió a las mujeres que participaron en los enlaces encuesta.

Explicó que además de su hija en la encuesta está incluida la integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, Araceli Gómez; la ex alcaldesa de Atoyac, Maria de Lus Núñez Ramos.

Estas dos últimas, en ningún momento en este proceso electoral han hecho público su interés de querer ser candidatas a la gubernatura.

Otra que estará en la encuesta es la senadora, Nestora Salgado García. A quien no mencionó fue a la excandidata del PRD a la gubernatura de Guerrero y exsecretaria general del sol azteca a nivel nacional, Beatriz Mojica Morgan, quien a través de sus redes sociales pidió ser incluida en la encuesta.

Mojica Morgan es candidata de Morena en distrito local 5 con sede en Acapulco.

Salgado Macedonio negó que haya impuesto a su hija.

"Eso sería violencia política de género, quien va decidir a la candidata será la gente a través de la encuesta", dijo.

En caso de que su hija sea la candidata y gane las elecciones, Salgado Macedonio dijo que sólo será un espectador.

"No seré el primer damo", dijo y sus simpatizantes que lo rodeaban soltaron la carcajada.