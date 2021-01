Michoacán a punto de escalar a semáforo rojo por contagios de Covid

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió que de continuar la aceleración de contagios de Covid-19, la entidad pasará a semáforo rojo, pues la ocupación hospitalaria está a punto de llegar a su máxima capacidad.

Ante medios de comunicación, adelantó que si los contagios aumentan como ha pasado en este mes de enero, existe la posibilidad que la siguiente semana, el estado pase a semáforo rojo y eso implicará un nuevo confinamiento.

Además, Aureoles Conejo, informó, que en ese escenario, se ordenará cerrar nuevamente los establecimientos de actividades no esenciales.

Anunció que como una medida para aminorar los contagios, a partir de este miércoles, se cerrarán las oficinas de gobierno de actividades no esenciales.

El mandatario michoacano, exhortó a los ayuntamientos a aplicar la misma medida y que toda aquella oficina gubernamental o pública que no realiza actividades esenciales deben cerrarse de inmediato a partir de hoy.

Enfatizó que se necesita reducir la movilidad de las personas para romper la cadena de contagios.

"Vamos a estar valorando el desarrollo de la crisis, porque hasta ahora todos los indicadores nos anuncian una inminente llegada al semáforo rojo", sostuvo.

Explicó que de estar a inicios de diciembre en 13 puntos, hoy Michoacán se encuentra en 26.

Ello, expuso, "significa que de seguir el ritmo de contagios en una semana estaremos en 30 puntos y estaremos declarados en alerta roja".

Reiteró que si los números no disminuyen, la próxima semana convocará al comité Estatal de seguridad en Salud para presentar nuevas medidas que se tienen que aplicar.

"Y, serán medidas muy estrictas, entre ellas, el aislamiento obligatorio, el cierre total de todos los establecimientos y la instalación de filtros de revisión en todos los accesos a la entidad", insistió.

El gobernador señaló enfático que el escenario es muy complicado y la única forma de atenderlo es que la población entienda la importancia de acatar las medidas sanitarias.

Recordó que los hospitales públicos estatales ya se encuentran, algunos, a su máxima capacidad y otros al borde de la saturación.

Hasta el corte de ayer, en la entidad se han confirmado desde el inicio de la pandemia, 38 mil 301 casos positivos de Covid-19 y 3 mil 32 fallecimientos.