Miedo dificulta la búsqueda de desaparecidos

Taxco, Gro.- La violencia implantó el miedo suficiente para que las familias no puedan salir a buscar a los hijos, hijas, madres, padres, hermanos, hermanas que fueron desaparecidos.

En Taxco no existe un colectivo de familiares de desaparecidos, pese a que las desapariciones se cuentan por cientos y, lo peor, que no paran.

Si una persona quiere buscar a su familiar que fue desaparecido, no hay otra opción: se tiene que desterrar de Taxco. Lo tiene que buscar desde lejos. Quedarse implica amenazas y el acoso permanente de las organizaciones criminales, al mismo tiempo que las autoridades no moverán un dedo ni para buscar a su familiar.

Por Taxco es muy difícil hallar paredes llenas de fichas y fotografías de personas desaparecidas como sucede en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo. Detrás de la ausencia de las fichas está el miedo.

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El parque Vicente Guerrero es el único lugar donde hay fichas y fotografías de personas desaparecidas, las pegó a finales de 2025 la colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco.

Pero no sólo es la ausencia de fichas y fotografías, es la falta de un registro y la falta de denuncias penales ante el Ministerio Público.

¿Cuántas personas están desaparecidas en Taxco? Es imposible saberlo. No hay registro. Sin embargo, los esfuerzos individuales podrían dar una idea. Un grupo de jóvenes -que no se identificará por seguridad- desde 2022 ayuda a familiares a diseñar fichas de localización para difundirlas en redes sociales. Porque en Guerrero, si no hay una denuncia penal, la Fiscalía General del Estado (FGE) no difunde la ficha de búsqueda.

Este grupo indica que, desde 2022 hasta ahora, han ayudado a 62 familias a diseñar y a difundir las fichas de sus familiares. Muchas de estas no presentaron denuncia por temor.

Jazmín Huerta y su familia buscan a su padre a la distancia. No han podido hacer una búsqueda en campo por el riesgo, las autoridades han hecho dos, pero ignoran los puntos que les indica la familia.

La joven desde Chilpancingo hace su propia investigación, porque no pueden hacerlo estando en Taxco, por el riesgo.

"Los que se quedan en Taxco están condenados a llevar la desaparición de su familiar en silencio. Me han contado algunas víctimas que, si alzan tantito la voz, han tenido malas experiencias".