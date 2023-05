Migración a EU seguirá creciendo: Encinas

A-AA+

"Por más muros que construya Estados Unidos, la migración hacia ese país seguirá creciendo", advirtió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, quien afirmó que la solución a este fenómeno no son las medidas coercitivas.

Entrevistado en Oaxaca, en el marco del Acto de Reconocimiento de la Responsabilidad Internacional del Estado mexicano y disculpa pública al activista Damián Gallardo Martínez, señaló que habrá en nuestro país un impacto por la decisión unilateral de Estados Unidos de "prácticamente sellar su frontera" con México.

"Ninguna solución represiva o de contención ha resultado. Por más muros que han construido los Estados Unidos, la migración sigue y sigue creciendo en su país. La solución no son las medidas coercitivas, sino una visión humanitaria y de integración", puntualizó el funcionario federal.

"Hay que asumir que va a haber un impacto después de las medidas unilaterales que ha asumido el gobierno de Estados Unidos al prácticamente sellar la frontera y estar retornando a ciudadanos de muy diversas nacionalidades a nuestro país", sostuvo.

Alejandro Encinas indicó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es dar un trato digno a los migrantes que sean retornados a México y ofrecerles la oportunidad de que se inserten en el mercado laboral de nuestro país.

"Yo creo que si logramos un buen diseño de integración de la población migrante en todo el país, el país está en condiciones, además de ofrecer empleo digno, porque la oferta de empleo que tenemos en el país sin lugar a dudas en estos momentos es muy grande y no está cubierta por los trabajadores mexicanos", subrayó.

Al referirnos a la situación de los migrantes en México, agregó, no se puede hablar de crisis, pues es gente que está buscando una nueva oportunidad, y la nueva política tiene que orientarse a la integración regional con Honduras, Guatemala y El Salvador.

"Tiene que haber un desarrollo regional que puede potenciarse en la frontera sur del país, pero también abrir espacios de oportunidad. Muchas de las zonas de alto desarrollo tienen ofertas de empleo que no están cubiertas por la oferta nacional; entonces, yo creo que hay que buscar un mercado de integración eficaz para que puedan ellos incorporarse dignamente a la vida económica del país", enfatizó.

El sur-sureste de México, dijo Encinas, con la refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico, "está levantando mucha mano de obra que la están cubriendo los trabajadores del país, pero hay oferta suficiente [para los migrantes]".